به گزارش خبرنگار مهر به نقل از آی ام دی بی، این فیلم را تام هوپر کارگردانی کرده و فیلمنامه آن بر اساس رمان ویکتور هوگو نوشته شده است.

نکته جالب توجه اینجاست که در ساخت این ورژن تازه از بینوایان از منابع مکتوبی دیگر نیز چون شعرهای "هربرت کرژمر" و کتاب‌هایی اثر "آلین بوبیل" و "کلود میشل شونبرگ" بهره‌ برده شده است.

در این اقتباس موزیکال که حوادث قرن نوزدهم فرانسه را بازگو می‌کند، هیو جکمن در نقش ژان وال ژان، راسل کرو در نقش بازرس ژاور، آن هاتاوی در نقش فانتین و اماندا سایفرد در نقش کوزت، به ایفای نقش پرداخته‌اند.

تاکنون شش اقتباس سینمایی و چندین اقتباس تلویزیونی بر اساس این کتاب در تاریخ سینما صورت گرفته که فیلم تام هوپر گران قیمت‌ترین این اقتباس‌ها بوده است.