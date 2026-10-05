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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۸

دو محکوم به قصاص در زنجان از چوبه دار نجات یافتند

دو محکوم به قصاص در زنجان از چوبه دار نجات یافتند

زنجان- رئیس کل دادگستری زنجان گفت: دو محکوم به قصاص نفس در شهرستان‌های زنجان و قیدار با تلاش دستگاه قضایی و رضایت اولیای دم از اجرای حکم رهایی یافتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب گفت: دو زندانی محکوم به قصاص نفس با تلاش‌های مستمر معاون دادستان زنجان و همکاران و برگزاری جلسات متعدد از اجرای حکم رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری زنجان ادامه داد: اولیای دم این پرونده‌ها با گذشت از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص، زمینه رهایی دو محکوم و بازگشت آنان به خانواده و جامعه را فراهم کردند.

افراسیاب گفت: قصاص حق قانونی و شرعی اولیای دم بوده، اما گذشت و بخشش از آموزه‌های مورد تأکید دینی است.

رئیس کل دادگستری زنجان تأکید کرد: کاهش جمعیت کیفری و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش برای حل اختلافات و دعاوی، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان زنجان است.

کد مطلب 6969162

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