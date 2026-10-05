دو محکوم به قصاص در زنجان از چوبه دار نجات یافتند

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب افراسیاب گفت: دو زندانی محکوم به قصاص نفس با تلاش‌های مستمر معاون دادستان زنجان و همکاران و برگزاری جلسات متعدد از اجرای حکم رهایی یافتند.

رئیس کل دادگستری زنجان ادامه داد: اولیای دم این پرونده‌ها با گذشت از حق قانونی و شرعی خود برای قصاص، زمینه رهایی دو محکوم و بازگشت آنان به خانواده و جامعه را فراهم کردند.

افراسیاب گفت: قصاص حق قانونی و شرعی اولیای دم بوده، اما گذشت و بخشش از آموزه‌های مورد تأکید دینی است.

رئیس کل دادگستری زنجان تأکید کرد: کاهش جمعیت کیفری و بهره‌گیری از ظرفیت صلح و سازش برای حل اختلافات و دعاوی، از اولویت‌های دستگاه قضایی استان زنجان است.