به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضاالهی سرشت در پنجمین جلسه کارگروه پدافند غیرعامل شهرستان ایجرود با اشاره به تجربه مدیریت شهرستان در شرایط جنگ رمضان اظهار داشت: حوادث و شرایط ایجادشده در این مدت نشان داد که در موقعیت‌های حساس، ویژگی‌هایی همچون شجاعت، جسارت، مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی مدیران می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه مدیریت شهرستان و کاهش آسیب‌های احتمالی داشته باشد.

فرماندار شهرستان ایجرود با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تصریح کرد: این دو حوزه مکمل یکدیگر هستند و تحقق مدیریت مؤثر در شرایط اضطراری نیازمند هماهنگی مستمر میان مدیران، معاونان، بخشداران، شهرداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی است.

الهی‌سرشت بر تقویت آمادگی و تاب‌آوری شهرستان، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ارتقای ظرفیت‌های پدافند غیرعامل، تقویت اقدامات پیشگیرانه و اجرای رزمایش‌های ویژه و تدوین سناریوهای عملیاتی برای مدیریت بهینه و بهنگام در شرایط حساس و افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد.