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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۴۰

آمادگی و تاب‌آوری ایجرود در برابر شرایط اضطراری تقویت شود

آمادگی و تاب‌آوری ایجرود در برابر شرایط اضطراری تقویت شود

زنجان- فرماندار شهرستان ایجرود بر تقویت آمادگی و تاب‌آوری شهرستان، در شرایط حساس و افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضاالهی سرشت در پنجمین جلسه کارگروه پدافند غیرعامل شهرستان ایجرود  با اشاره به تجربه مدیریت شهرستان در شرایط جنگ رمضان اظهار داشت: حوادث و شرایط ایجادشده در این مدت نشان داد که در موقعیت‌های حساس، ویژگی‌هایی همچون شجاعت، جسارت، مسئولیت‌پذیری و دغدغه‌مندی مدیران می‌تواند تأثیر مستقیمی بر نحوه مدیریت شهرستان و کاهش آسیب‌های احتمالی داشته باشد.

فرماندار شهرستان ایجرود با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان پدافند غیرعامل و مدیریت بحران تصریح کرد: این دو حوزه مکمل یکدیگر هستند و تحقق مدیریت مؤثر در شرایط اضطراری نیازمند هماهنگی مستمر میان مدیران، معاونان، بخشداران، شهرداران، دهیاران و دستگاه‌های اجرایی است.

الهی‌سرشت بر تقویت آمادگی و تاب‌آوری شهرستان، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، ارتقای ظرفیت‌های پدافند غیرعامل، تقویت اقدامات پیشگیرانه و اجرای رزمایش‌های ویژه و تدوین سناریوهای عملیاتی برای مدیریت بهینه و بهنگام در شرایط حساس و افزایش مسئولیت‌پذیری مدیران تأکید کرد.

کد مطلب 6969160

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