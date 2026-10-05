به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عباسی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در جمع مبعوث شده زنجان در در میدان انقلاب این شهر، گفت: مردم شریف، مؤمن، بصیر و هوشیار زنجان همواره در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی حضوری پررنگ داشته و در دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور پیشگام بوده‌اند.

عباسی ادامه داد: شهادت جمعی از سبزپوشان پلیس در مسیر تأمین امنیت کشور نشان داد دفتر پرافتخار شهادت برای حافظان امنیت این مرز و بوم همچنان باز است و کارکنان انتظامی با وجود همه تهدیدها، با ایمان و انگیزه در مسیر خدمت به مردم و دفاع از ایران اسلامی گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به خانواده‌های معظم شهدا گفت: خانواده‌های شهدا فرزندان رشیدی را در دامان خود پرورش داده‌اند که عاشقانه در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت کشور جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه همه ماست که ادامه‌دهنده راه این شهیدان باشیم.

فرمانده انتظامی استان زنجان حضور مردم در مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی را نشانه‌ای از همبستگی میان مردم و حافظان امنیت دانست و گفت: حضور باصلابت مردم در این میدان، ترجمان غیرت، بصیرت، وفاداری به انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و همه خدمتگزاران نظام است.

عباسی با بیان اینکه مردم، بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند تولید و پایداری امنیت هستند، افزود: امنیت پایدار بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و آنچه امروز در جامعه شاهد هستیم، نتیجه اعتماد متقابل میان مردم و خادمان آنان در مجموعه انتظامی است.

وی تأکید کرد: مردم زنجان بارها ثابت کرده‌اند که در هر زمان و مکان در میدان حضور دارند و با حمایت از حافظان امنیت، به میدان آرامش، امید و همدلی معنا بخشیده‌اند.

فرمانده انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: امنیتی که امروز در جامعه برقرار است، با مشارکت و همراهی مردم شکل گرفته و پایداری آن نیز به همین مشارکت وابسته است؛ بنابراین مسیر پیش‌رو، مسیر تجلی اقتدار برخاسته از دل مردم و مسیر اعتماد متقابل میان مردم و پلیس است.

عباسی با تأکید بر اینکه پلیس از متن جامعه برخاسته است، گفت: ما از دل همین مردم برآمده‌ایم و خدمت به مردم، بازگشت به ریشه‌های اجتماعی و انسانی ماست؛ بنابراین خدمتگزاری به مردم را افتخاری بزرگ می‌دانیم و تلاش می‌کنیم با نهایت تواضع و مسئولیت‌پذیری در کنار آنان باشیم.

وی افزود: اقتدار پلیس برآمده از قانون است و این اقتدار برای حفظ حریم و حقوق مردم، مقابله با قانون‌شکنی و تأمین امنیت عمومی به کار گرفته می‌شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه پلیس باید در کنار مردم و پناهگاه آنان در روزهای سخت باشد، اظهار کرد: ما در کنار مردم هستیم تا آرامش بر زندگی آنان حاکم باشد و لبخند امنیت و آرامش بر چهره فرزندان این سرزمین بنشیند.

عباسی با اشاره به نام و یاد شهدای انتظامی گفت: عهد ما با مردم این است که دست‌های پلیس برای خدمت به آنان همواره گشاده باشد و این دست‌ها با اتکا به قانون و پشتوانه مردم، پرتوان‌تر از همیشه برای مقابله با قانون‌شکنان و صیانت از حقوق شهروندان آماده خواهد بود.

وی ادامه داد: پلیس در کنار مردم ایستاده است تا با مجاهدت، تلاش و فداکاری، زمینه شکل‌گیری ایرانی سربلند، امن و سرافراز را فراهم کند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان حضور مردم در مراسم روز پلیس را نشانه عزم راسخ آنان برای حفظ امنیت و آرامش جامعه دانست و گفت: حضور شما مردم شریف و قهرمان زنجان در این میدان، نشانه همبستگی و عزم مشترک برای صیانت از امنیت این خاک مقدس است.

عباسی افزود: مردم زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی، در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور ایستاده‌اند و تاریخ این سرزمین، ایستادگی و حضور مردم در آزمون‌های مختلف را فراموش نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما امروز اینجا نیستیم که تنها از وظایف پلیس سخن بگوییم؛ بلکه آمده‌ایم تا بار دیگر تأکید کنیم که امنیت را در کنار مردم و با مشارکت آنان می‌سازیم و پلیس و مردم دو بخش جدا از یکدیگر نیستند، بلکه اعضای یک خانواده بزرگ هستند.

عباسی خاطرنشان کرد: ما در کنار مردم هستیم؛ نه فقط به عنوان پلیس، بلکه به عنوان اعضای یک خانواده بزرگ که با عزمی راسخ برای حفاظت از ایران اسلامی و دفاع از امنیت مردم تا پای جان و شهادت آماده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تأکید بر اینکه آرامش مردم خط قرمز پلیس است، گفت: اطمینان داشته باشید که سایه امنیت و آرامش بر سر استان زنجان و کشور عزیزمان خواهد بود و مجموعه انتظامی با تمام توان برای حفظ آن تلاش می‌کند.

عباسی ادامه داد: امنیت پیوندی عمیق میان پلیس و مردم ایجاد کرده است؛ ستونی که نه با دیوار و تجهیزات، بلکه با اعتماد، همدلی، قانون‌مداری و مشارکت مردم ساخته شده است.

وی با اشاره به جایگاه مردم زنجان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیوند میان مردم و پلیس، دژی مستحکم است که از بصیرت، قانون‌مداری و اعتماد مردم شکل گرفته و همین سرمایه اجتماعی، پشتوانه اصلی حافظان امنیت در انجام مأموریت‌های آنان است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه حضور مردم در کنار پلیس، پیام آمادگی و اقتدار ایران اسلامی را به همراه دارد، گفت: هر قدمی که مردم از لحظه ورود به این میدان برداشته‌اند، آهنگ آمادگی، اقتدار و صلابت ایران سرافراز را به نمایش گذاشته است.