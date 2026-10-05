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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲:۲۳

امنیت پایدار با مشارکت مردم و اعتماد متقابل پلیس و جامعه شکل می‌گیرد

امنیت پایدار با مشارکت مردم و اعتماد متقابل پلیس و جامعه شکل می‌گیرد

زنجان- فرمانده انتظامی استان زنجان با تأکید بر اینکه امنیت پایدار محصول همکاری و مشارکت مردم و پلیس است، گفت: اقتدار پلیس از قانون و پشتوانه آن از اعتماد و همراهی مردم سرچشمه می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی عباسی شامگاه دوشنبه در مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی در جمع مبعوث شده زنجان در در میدان انقلاب این شهر، گفت: مردم شریف، مؤمن، بصیر و هوشیار زنجان همواره در صحنه‌های حساس انقلاب اسلامی حضوری پررنگ داشته و در دفاع از ارزش‌ها و امنیت کشور پیشگام بوده‌اند.

عباسی ادامه داد: شهادت جمعی از سبزپوشان پلیس در مسیر تأمین امنیت کشور نشان داد دفتر پرافتخار شهادت برای حافظان امنیت این مرز و بوم همچنان باز است و کارکنان انتظامی با وجود همه تهدیدها، با ایمان و انگیزه در مسیر خدمت به مردم و دفاع از ایران اسلامی گام برمی‌دارند.

وی با اشاره به خانواده‌های معظم شهدا گفت: خانواده‌های شهدا فرزندان رشیدی را در دامان خود پرورش داده‌اند که عاشقانه در مسیر خدمت به مردم و تأمین امنیت کشور جان خود را فدا کردند و امروز وظیفه همه ماست که ادامه‌دهنده راه این شهیدان باشیم.

فرمانده انتظامی استان زنجان حضور مردم در مراسم گرامیداشت هفته نیروی انتظامی را نشانه‌ای از همبستگی میان مردم و حافظان امنیت دانست و گفت: حضور باصلابت مردم در این میدان، ترجمان غیرت، بصیرت، وفاداری به انقلاب اسلامی و حمایت از نیروهای مسلح و همه خدمتگزاران نظام است.

عباسی با بیان اینکه مردم، بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند تولید و پایداری امنیت هستند، افزود: امنیت پایدار بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست و آنچه امروز در جامعه شاهد هستیم، نتیجه اعتماد متقابل میان مردم و خادمان آنان در مجموعه انتظامی است.

وی تأکید کرد: مردم زنجان بارها ثابت کرده‌اند که در هر زمان و مکان در میدان حضور دارند و با حمایت از حافظان امنیت، به میدان آرامش، امید و همدلی معنا بخشیده‌اند.

فرمانده انتظامی استان زنجان خاطرنشان کرد: امنیتی که امروز در جامعه برقرار است، با مشارکت و همراهی مردم شکل گرفته و پایداری آن نیز به همین مشارکت وابسته است؛ بنابراین مسیر پیش‌رو، مسیر تجلی اقتدار برخاسته از دل مردم و مسیر اعتماد متقابل میان مردم و پلیس است.

عباسی با تأکید بر اینکه پلیس از متن جامعه برخاسته است، گفت: ما از دل همین مردم برآمده‌ایم و خدمت به مردم، بازگشت به ریشه‌های اجتماعی و انسانی ماست؛ بنابراین خدمتگزاری به مردم را افتخاری بزرگ می‌دانیم و تلاش می‌کنیم با نهایت تواضع و مسئولیت‌پذیری در کنار آنان باشیم.

وی افزود: اقتدار پلیس برآمده از قانون است و این اقتدار برای حفظ حریم و حقوق مردم، مقابله با قانون‌شکنی و تأمین امنیت عمومی به کار گرفته می‌شود.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه پلیس باید در کنار مردم و پناهگاه آنان در روزهای سخت باشد، اظهار کرد: ما در کنار مردم هستیم تا آرامش بر زندگی آنان حاکم باشد و لبخند امنیت و آرامش بر چهره فرزندان این سرزمین بنشیند.

عباسی با اشاره به نام و یاد شهدای انتظامی گفت: عهد ما با مردم این است که دست‌های پلیس برای خدمت به آنان همواره گشاده باشد و این دست‌ها با اتکا به قانون و پشتوانه مردم، پرتوان‌تر از همیشه برای مقابله با قانون‌شکنان و صیانت از حقوق شهروندان آماده خواهد بود.

وی ادامه داد: پلیس در کنار مردم ایستاده است تا با مجاهدت، تلاش و فداکاری، زمینه شکل‌گیری ایرانی سربلند، امن و سرافراز را فراهم کند و در این مسیر از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد.

فرمانده انتظامی استان زنجان حضور مردم در مراسم روز پلیس را نشانه عزم راسخ آنان برای حفظ امنیت و آرامش جامعه دانست و گفت: حضور شما مردم شریف و قهرمان زنجان در این میدان، نشانه همبستگی و عزم مشترک برای صیانت از امنیت این خاک مقدس است.
عباسی افزود: مردم زنجان، پایتخت شور و شعور حسینی، در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که پای آرمان‌های انقلاب و امنیت کشور ایستاده‌اند و تاریخ این سرزمین، ایستادگی و حضور مردم در آزمون‌های مختلف را فراموش نخواهد کرد.

وی تصریح کرد: ما امروز اینجا نیستیم که تنها از وظایف پلیس سخن بگوییم؛ بلکه آمده‌ایم تا بار دیگر تأکید کنیم که امنیت را در کنار مردم و با مشارکت آنان می‌سازیم و پلیس و مردم دو بخش جدا از یکدیگر نیستند، بلکه اعضای یک خانواده بزرگ هستند.

عباسی خاطرنشان کرد: ما در کنار مردم هستیم؛ نه فقط به عنوان پلیس، بلکه به عنوان اعضای یک خانواده بزرگ که با عزمی راسخ برای حفاظت از ایران اسلامی و دفاع از امنیت مردم تا پای جان و شهادت آماده‌ایم.

فرمانده انتظامی استان زنجان با تأکید بر اینکه آرامش مردم خط قرمز پلیس است، گفت: اطمینان داشته باشید که سایه امنیت و آرامش بر سر استان زنجان و کشور عزیزمان خواهد بود و مجموعه انتظامی با تمام توان برای حفظ آن تلاش می‌کند.

عباسی ادامه داد: امنیت پیوندی عمیق میان پلیس و مردم ایجاد کرده است؛ ستونی که نه با دیوار و تجهیزات، بلکه با اعتماد، همدلی، قانون‌مداری و مشارکت مردم ساخته شده است.

وی با اشاره به جایگاه مردم زنجان در دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: پیوند میان مردم و پلیس، دژی مستحکم است که از بصیرت، قانون‌مداری و اعتماد مردم شکل گرفته و همین سرمایه اجتماعی، پشتوانه اصلی حافظان امنیت در انجام مأموریت‌های آنان است.

فرمانده انتظامی استان زنجان با بیان اینکه حضور مردم در کنار پلیس، پیام آمادگی و اقتدار ایران اسلامی را به همراه دارد، گفت: هر قدمی که مردم از لحظه ورود به این میدان برداشته‌اند، آهنگ آمادگی، اقتدار و صلابت ایران سرافراز را به نمایش گذاشته است.

کد مطلب 6969149

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