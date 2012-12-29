به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدنورالله موسوی‌نیا صبح شنبه در جمع فعالان تبلیغی استان بوشهر اظهار داشت: آنچه در 9 دی رخ داد، بیعت دوباره مردم ایران با آرمان های انقلاب اسلامی، ولایت فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی بود.

وی اضافه کرد: حضور مردم در صحنه و ایمان دینی آنان، بیانگر احساس وظیفه مردم برای انجام این عمل صالح بود که با حضور در خیابان ها آمادگی مردم ایران را برای دفاع از ارزش ها اعلام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نهم دی را تبلور عشق مردم به ولایت، تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت و اوج بصیرت حامیان رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان کرد و از اعزام 100 مبلغ در راستای تبیین ابعاد نهم دی در نقاط مختلف خبر داد.

وی در ادامه به ابعاد مختلف حماسه نهم دی‌ماه اشاره کرد و بیان داشت: نهم دی تبلور عشق مردم به ولایت، تجدید بیعت با مقام عظمای ولایت و اوج بصیرت حامیان رهبر معظم انقلاب است.

حجت الاسلام موسوی‌نیا افزود: دستی غیر از بشر عادی در خلق روز 9 دی سال 88 مشهود است به همین خاطر باید این روز را متناسب با آن گرامی داشت.

وی اضافه کرد: تبلیغات محیطی، برگزاری آئین‌های محوری توسط هیئت‌های مذهبی، اعزام مبلغ به 100 نقطه استان بوشهر، اجرای برنامه‌های فرهنگی و دینی و نصب تابلوهای تبلیغاتی از جمله برنامه‌های مهم اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر در روز نهم دی است.

مشارکت 150 کانون فرهنگی، تبلیغی استان بوشهر در گرامیداشت سالروز 9 دی

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز در این نشست از آمادگی 150 کانون فرهنگی، تبلیغی استان به منظور مشارکت در برنامه های سالروز بزرگداشت حماسه 9 دی در سطح استان خبر داد.

حسین ادیبی با بیان این مطلب اظهار داشت: در راستای نشر فرهنگ اسلامی و ترویج رهنمودهای حضرت امام (ره) و منویات مقام معظم رهبری در مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان و تقویت جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی این تشکل‌ها به فعالیت در سطح استان می‌پردازند.

وی توجه به لایه‌های عمیق پیدایش و ظهور حماسه 9 دی از سوی روحانیون و تحلیل و تبیین ایعاد و ریشه های فتنه 88 و شیوه‌های بر اندازی نرم توسط دشمن وتبیین ایعاد و پیامدهای داخلی و خارجی حماسه 9 دی را از جمله محورهای برنامه‌های بزرگداشت این حماسه برشمرد.

ادیبی افزود: تشریح جایگاه و نقش رهبر انقلاب در حراست از اصول و خطوط کلی حرکت انقلاب و آشکار سازی ابعاد فتنه 88 و حفظ جایگاه سرمایه اجتماعی در نظام جمهوری اسلامی به منظورآگاهی، بصیرت، اعتماد ملی و حضور ملت در عرصه‌های مختلف از دیگر محورهای این برنامه‌ها است.

مسئول امور مساجد اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر ادامه داد: تشریح نقش توده‌های مردم در جلوگیری از انحراف و سازش و ابعاد این حماسه بزرگ و نقش دین و زندگی ائمه معصومین به‌ویژه ایام محرم و عاشورای سید الشهداء در خلق حماسه 9 دی اثر گذار است.

ادیبی افزود: جوانان مومن و متعهد و انقلابی در قالب 150 کانون فرهنگی، تبلیغی دارای مجوز از اداره کل تبلیغات اسلامی استان در راستای تبلیغ اسلام و ارزش های نظام اسلامی از طریق فعالیت های فرهنگی و دینی به جذب آحاد مردم در مناسبت‌های دینی و ملی می‌پردازند.