کریسمس تورهای گردشگری را 300 هزار تومان گران کرد

به گزارش خبرنگار مهر، این هفته با شروع تعطیلات سال نو میلادی و عید کریسمس در کشورهای خارجی، بازار سفر به خارج از کشور نیز رونقی دیگر گرفت با این تفاوت که اگر مانند هر سال در این ایام قیمت تورهای خارجی تنها درصد کمی افزایش می یافت این بار با رشد سه برابری قیمت ارز نسبت به سال گذشته و 70 درصدی بلیت پروازهای خارجی رو به رو هستند.

گردشگران ایرانی متقاضی برای سفر به خارج از کشور می بایست هزینه قابل توجهی را کنار بگذارند. در کنار همین افزایش قیمت ها، دفاتر خدمات مسافرتی تورهای گردشگری خارجی که در مدت زمان 6 تا 17 دی ماه برابر با 26 دسامبر تا 6 ژانویه برگزار می شود، را از 200 تا 300 هزار تومان گرانتر از حد معمول فروخته اند.

به نحوی که اکنون تور گردشگری امارات و شهر دوبی که به علت همسایگی با ایران جزو تورهای خارجی ارزان قیمت برای ایرانیان محسوب می شد، در این هفته حداقل یک میلیون تومان با خدماتی از جمله، سه روزاقامت در هتل 4 ستاره، ترانسفر، صبحانه و نهار و پرواز ماهان از یک میلیون و 200 هزار تومان به بالا فروخته می شود. این درحالی است که به گفته فروشندگان همین تورها در دفاتر خدمات مسافرتی، در ایام دیگر حداقل 200 هزار تومان کمتر فروخته می شد.

مقصد بعدی ایرانیان به خارج از کشور، ترکیه است که اکنون قیمت این تورها نیز از یک میلیون و 500 هزار تومان فروخته شده است درحالی که تور 7 شب استانبول، با پرواز آسمان تا قبل از تعطیلات تقریبا یک میلیون و 300 هزار تومان بوده است.

تور مالزی نیز با تفاوت قیمت کمی نسبت به تور ترکیه هنوز جزو اولویت های اول سفر ایرانیان است اما این تور نیز اکنون برای تعطیلات کریسمس 200 هزار تومان بیشتر فروخته شد.

با این حال تعطیلات ژانویه نه تنها در تورهای آسیایی بلکه در تورهای اروپایی نیز تاثیر بیشتری گذاشته است به نحوی که قیمت این تورها را از 300 تا 400 هزار تومان نیز افزایش داده است. یکی از این تورها، سفر یک هفته ای به پاریس است که درصورت اقامت در هتل 4 ستاره و یک گشت شهری باید دو میلیون و 800 هزار تومان به علاوه هزار و 800 یورو هزینه پرداخت شود اما اگر یک گردشگر می خواست در همین هفته برای این تورها شرکت ثبت نام کند، باید از یک ماه قبل برای دریافت ویزا اقدام می کرد و هزینه اضافه 400 هزار تومانی ایام عید را نیز می پرداخت.

در این صورت مسافر با آنکه از یک ماه پیش برای تور ژانویه ثبت نام کرده است اما چون در این ایام قصد سفر دارد باید هزینه اضافی را بپردازد. حال اگر تورهای اروپایی، برنامه هایی مانند شام سال نو نیز داشته باشند و یا هتل محل اقامت آنها دارای چنین برنامه ای باشد، پرداخت این هزینه ها به هزینه اصلی تور اضافه خواهد شد.