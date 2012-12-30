ترجمه تنها مجموعه داستان ‌دکتروف را 2 سال پیش به ارشاد دادم

علیرضا کیوانی‌نژاد مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: «قصه‌های سرزمین دوست‌داشتنی» تنها مجموعه ‌داستانی است که ای ال دکتروف، نویسنده آمریکایی برنده جایزه‌های پولیتزر و پن، در میان رمان‌های خود نوشته و شامل 5 داستان کوتاه از این نویسنده است. 2 داستان این کتاب زمینه اجتماعی و 3 داستان دیگر نیز تم پلیسی دارند.

وی افزود: من این کتاب را از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم که از طرف نشر چشمه به ارشاد ارسال شد و غیر قابل چاپ اعلام شد. ارسال این کتاب به ارشاد و غیرقابل چاپ اعلام شدنش یک سال پیش از مشکلاتی که خرداد امسال برای نشر چشمه اتفاق افتاد، رخ داد. جالب است که این کتاب را غیرقابل چاپ اعلام کردند و گفتند که مطالبش قابلیت چاپ ندارد، در حالی که یک ترجمه از این کتاب در حال حاضر در بازار موجود است.

این مترجم در ادامه گفت: «قصه‌های سرزمین دوست‌داشتنی» 2 سال است که به ارشاد رفته است. من بعد از قضایایی که ذکر کردم، چند بار به اداره کتاب ارشاد مراجعه کردم و یک بار هم با آقای اللهیاری ملاقات داشتم. جالب است که به ایشان هم گفتم که ترجمه‌ای که در بازار است، دو صفحه از ترجمه من بیشتر دارد یعنی آن صفحاتی را که شامل مطالب غیرقابل چاپ بود، با خود دارد، ولی چاپ شده و ترجمه من را غیرقابل چاپ توصیف کرده‌اید.

کیوانی‌نژاد گفت: بعد به من گفته شد که برو و 2 هفته دیگر بیا. من هم همین کار را کردم، ولی این 2 هفته زمان برای پاسخگویی، به یک بازه یک ساله تبدیل شد. بعد از آن باز هم به ارشاد رفتم و یک صبح تا بعدازظهر روی صندلی انتظار نشستم و رفت و آمد را نگاه کردم تا در نهایت یکی از مسئولان دیگر به من گفت: همین است که هست!

مترجم کتاب «شبانه‌ها» گفت‌: قصدم از طرح این سئوال این نیست که علیه ترجمه همکار دیگرم که اثرش در بازار است، حرفی بزنم، ولی سئوالم از مسئولان است که چطور می‌شود، یک ترجمه که به نظر می‌رسد از نظر آن‌ها مشکل‌دار باشد، چاپ می‌شود ولی ترجمه دیگری که آن مشکل‌ها را با خود ندارد، غیرقابل چاپ اعلام می‌شود.