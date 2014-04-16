علیرضا کیوانی‌نژاد مترجم در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «قصه‌های سرزمین دوست‌داشتنی» عنوان تنها مجموعه‌داستانی است که از این رمان‌نویس آمریکایی چاپ شده است. ترجمه این کتاب که 4 سال پیش به ارشاد رفته بود، در حال حاضر مراحل چاپ را توسط نشر چشمه طی می‌کند.

وی افزود: این ترجمه بعد از چند سال معطلی و رفت و آمدی که به ارشاد داشتم، در نهایت برای چاپ آماده می‌شود. «قصه‌های سرزمین دوست‌داشتنی» 5 داستان از دکتروف را شامل می‌شود که داستان اول و پنجم آن به ترتیب درباره یک قتل و یک مرگ هستند. داستان پنجم درباره یک مرگ مشکوک است که کارآگاهی معمای آن را حل می‌کند. این هم نکته عجیبی بود که دکتروف داستان پلیسی بنویسد.

این مترجم در ادامه گفت: کتاب مورد نظر، تنها مجموعه‌داستانی است که تا به حال از دکتروف چاپ شده و او را به خاطر رمان‌هایش می‌شناسند. اما 3 داستان دیگر کتاب، اجتماعی هستند و برش‌هایی از زندگی انسان‌ها هستند.

کیوانی‌نژاد گفت: قرار است این کتاب توسط نشر چشمه چاپ شود و تاریخ حدودی که برای این کار اعلام شده، اواسط اردیبهشت است. بنابراین چندان مشخص نیست که کتاب به نمایشگاه کتاب برسد یا خیر.