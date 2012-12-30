علی اصغر هادیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هدف اصلی راه اندازی کمیته ایثارگران این بوده که قهرمانان گذشته ما خانه‌نشین نشوند. ورزش زورخانه ای سن و سال نمی شناسد و می توان تا آخر عمر حتی در خانه به انجام آن پرداخت. البته نمی‎توان منکر این شد که جوان‌ترها از توان بالاتری برای انجام این رشته برخورداند اما ورزشکاران پا به سن گذاشته هم فرصت حضور در میادین قهرمانی را دارند. رشته‌های انفرادی میل گیری، کباده، سنگ و چرخ می توانند ورزشکارن را به گود زورخانه‌ها بکشند.

رئیس کمیته ایثارگران فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای برگزاری مسابقات را عاملی برای بالا بردن انگیزه در نزد ورزشکاران برشمرد و اظهار داشت: یکی از اهداف حاج آقا طالقانی (سرپرست فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای) این است که ایثارگران و ورزشکارانی که جزو خانواده شهدا هستند بتوانند در این رشته به فعالیت بپردازند و برگزاری مسابقه می تواند انگیزه ورزشکاران را افزایش دهد.

هادیزاده با بیان اینکه در حال حاضر رشته پارازورخانه هم به رشته زورخانه اضافه شده، افزود: در انتخابات فدراسیون بین المللی زورخانه ای که به تازگی برگزار شد با اکثر 41 عضو حاضر در مجمع صحبت کردیم و نظر مساعد آنها را در خصوص این رشته جویا شدیم و آنها قول دادند که رشته پارازورخانه را در کشورهایشان راه اندازی کنند. این رشته پتانسیل بالایی دارد و چه بسا بتوان به آینده حضورش در رقابت‌های پارالمپیک هم امیدوار بود.