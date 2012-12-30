  1. حوزه و دانشگاه
۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۵۸

با انتخاب 5 عضو؛

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی لبنان برگزار شد

انتخابات انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی لبنان برگزار شد

دومین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی در دانشگاههای لبنان با انتخاب 5 عضو برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های لبنان با حضور حجت الاسلام نظام زاده نماینده مقام معظم رهبری در امور دانشجویان ایرانی خارج از کشور (حوزه آسیا و اقیانوسیه) برگزار شد.

در این انتخابات، دانشجویان حاضر با آراء خود، از میان 13 نفری که به عنوان کاندیدا برای این شورا ثبت نام کرده بودند، پنج نفر را به عنوان اعضای اصلی شورای مرکزی انجمن و دو نفر را به عنوان اعضای علی البدل و دو نفر را به عنوان بازرس انجمن انتخاب کردند.

پس از انتخاب اعضای اصلی، بر اساس آراء شورای مرکزی، دبیر و مسئولین کمیته‌های انجمن اسلامی دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در دانشگاه‌های لبنان در حضور حجت الاسلام نظام‌زاده تعیین شدند.

کد مطلب 1779585

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