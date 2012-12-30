انتقاد از ردصلاحیت دختری که روسریش یک میلیمتر عقب است/نباید با مردم قایمباشک بازی در بیاوریم

به گزارش خبرنگار مهر ، محمود احمدی‌نژاد در همایش سی‌امین سالروز تنقیح گزینش به فرمان امام (ره) که با حضور هیات‌های مرکزی گزینش سراسر کشور برگزار شد، گفت: حکومت نباید به گونه‌ای رفتار کند که مردم در برابر آن مجبور به رفتار دوگانه شوند، چون در این صورت کار حکومت تمام می‌شود، یعنی اهدافش در جامعه جلو نمی‌رود.

رئیس جمهور گفت: در جامعه اسلامی باید حکومت با مردم و یک‌رنگ، پاک و صادق باشد و پنهان‌کاری بزرگ‌ترین آفت و چالش یک حکومت است.

وی افزود: در موضوع گزینش اصل برائت یکی از نکات است، چون به تعبیری همه خوب هستند البته تفاسیر حقوقی از اصل برائت وجود دارد و در واقع باید توجه داشته باشیم که همه در برابر قانون مساوی هستند و از حقوق اجتماعی برخوردارند، مگر این‌که به حکم قانون محروم شده باشند.

احمدی نژاد با بیان این که انقلاب اسلامی برای جذب آدم‌ها و نه دفع آن ها شکل گرفته است، تصریح کرد: پیامبران برای جذب آمده‌اند و اصلاح و اعتلا و بالا بردن انسان‌ها. و در نهایت خدا انسان را خلق کرده است که بالا رود، نه پایین و در واقع برای کمال انسان‌ها خلق شده‌اند، نه سقوط.

وی درباره چگونگی گزینش افراد برای حضور در مناصب تصمیم‌گیری، اداری و اثرگذاری ادامه داد: علاوه بر حقوق و اصول، اصل حق عمومی، بیت‌المال و سرنوشت دیگران مطرح است و ممکن است برخی بگویند چطور سرنوشت یک عده دست یک کارمند باشد، در حالی که یک تصمیم ممکن است سرنوشتی را عوض کند، یعنی کاری که می‌شود انجام شود را جلویش گرفته شود و یا کاری که نباید انجام شود، انجام دهیم که در سرنوشت‌ها تاثیرگذار است و آثار اجتماعی دارد.

وی با اشاره به این‌که در زمینه گزینش تحولات خوبی اتفاق افتاده است و بر اساس گزارش ارائه شده در این جلسه در طول یک سال درصد افرادی که نتوانستند وارد سیستم شوند، از 8 دهم درصد به 6 دهم درصد رسیده است، گفت: آرزوی ما این است که روزی این رقم به صفر برسد و همه‌ کسانی که وارد می‌شوند، برای ورود به دستگاه اداره کشور صالح باشند.

احمدی‌نژاد با طرح این پرسش که آیا در مساله گزینش باید بر مساله دینداری و یا نتیجه دینداری حساس بود؟ گفت: کسب دینداری کار سختی است و آسان نیست و این کار در یک مصاحبه انجام شدنی نیست که بگوییم کسی دیندار است یا خیر.

وی در ادامه به بیان خاطره‌ای از سال 63 که از او دعوت برای حضور در هسته‌ مرکزی گزینش شده بود پرداخت و به مزاح اضافه کرد: ما از اول هم هسته‌ای بوده‌ایم و تازه هسته‌ای نشده‌ایم.

رییس‌جمهور ادامه داد: در این جلسه پرونده‌هایی برای تجدیدنظر آمده بود که در آن پرونده‌هایی از دختر و پسرهای 16 ساله که قرار بود به دانش‌سرا بروند، مورد بررسی قرار می‌گرفت و به طور مثال در مورد برخی از آن ها اخبار غیرموثق رسیده بود که انحرافات فکری دارند و آقایی به عنوان مصاحبه‌گر با آن ها مصاحبه می‌کرد تا بفهمد که آیا انحراف فکری دارند یا خیر؟ من در آن جلسه دیدم که به طور مثال از دختری 16 ساله در رابطه با مراحل ماتریالیسم تاریخی سئوال می‌کردند و آن دختر جوابی برای پاسخ دادن نداشت و در نهایت در پرونده او نوشته می‌شد، سئوال کردم می‌دانست و کتمان کرد و صلاحیت آن رد می‌شد و در ادامه به همین شکل تعدادی افراد صلاحیت شان رد می‌شد و شاید برخی موارد پیدا می‌شدند که مطالعه می‌کردند و می‌آمدند و در پرونده آن ها نوشته می‌شد سئوال کردم، توضیح داد و مسلط بود پس معلوم است که صلاحیت ندارد و من اینها را با چشم خود دیدم.

احمدی‌نژاد ادامه داد: به طور مثال می‌دیدیم کسی به خاطر اینکه در خیابان با آقا پسری خوش و بش کرده و یا روسری‌اش یک میلی‌متر عقب رفته است رد می‌شد، برخی از آن ها پدر و مادرشان می‌آمدند، خانواده خوب، موجه و محترمی داشتند و خود آن فرزند هم بچه خوبی بود، اما حالا در خیابان حرفی زده بود یا احوال‌پرسی کرده بود، کافر که نشده و اساس و انسانیتش ساقط نشده است، با نصیحت درست می‌شود، پس باید مراقب باشیم که گاهی ابعاد و حجم کار دیگران را نمی‌ترساند و یا ناراضی نمی‌کند، بلکه کیفیت کار مهم است.

وی همچنین به سهمیه ایثارگران برای ورود به دانشگاه‌ها اشاره کرد و گفت: به طور مثال جوانی را دیدم که شکایت می‌کرد با رتبه 65 هزار نتوانسته است، وارد دانشگاه شریف شود و مقصر را سهم ایثارگران می‌دانست، در حالی که در کل سهم ایثارگران شاید 2 یا 3 درصد باشد، اما آن جوان با این طرز فکر قبول نشدن خود را به علت سهم ایثارگران می‌دانست، در صورتی که در دانشگاه شریف رتبه زیر 500 یا هزار ورود پیدا نمی‌کند، اما این تصور برای او ایجاد شده بود که حقش ضایع شده است. پس باید توجه داشته باشیم که اگر گاهی یک نفر که دیگران آن را دارای صلاحیت می‌دانند بر اثر بی‌دقتی رد شود، تبعات اجتماعی زیادی دارد.

رییس‌جمهور همچنین با اشاره به خاطره‌ای از سال 63 که دانشجویان گزینش می‌شدند، اظهار کرد: از میان 700 هزار نفر، یک درصد رد می‌شد ،اما در همان زمان یک شب خانواده‌ای به خانه ما آمد که پسر آن خانواده را می‌شناختم و جوان خوبی بود ولی در گزینش رد شده بود و در همین راستا نامه‌نگاری کردم تا در مورد او بررسی‌های لازم انجام شود و پذیرفته شد و امروز در دانشگاه تهران به عنوان استاد مشغول به تدریس است.

احمدی‌نژاد با تاکید بر اینکه باورها را به سادگی و مصاحبه و تحقیق محلی نمی‌توان کشف کرد، خاطرنشان کرد: در انتخابات اخیر یک آقا که او را می‌شناسید، روحانی در حد اجتهاد است و دکترا دارد و بارها تایید شده است که آدمی فداکار و جبهه رفته و جانباز است و زندگی پاک دارد برای بررسی صلاحیتش به محل زندگی‌اش رفته بودند و همسایه او که مشهور به لااوبالی‌گری بود گفته بود که در مورد نماز خواندن و یا نماز نخواندن او اطلاعی ندارم پس نمی‌شود دینداری را با برخی کارها کشف کرد، اما آثار دینداری را می‌توان کشف کرد از جمله امانتداری، شناختن حرام و حلال و حق مردم و حق‌الناس.

وی با بیان این‌که ما فردی را می‌خواهیم که کارش را درست انجام دهد، وظیفه‌شناس باشد و حلال و حرام را بشناسد که همه اینها از آثار دینداری است، اظهار کرد: اگر سراغ دینداری رویم دچار اشتباه می‌شویم، چون در مصاحبه، دینداری افراد قابل کشف نیست.

رییس‌جمهور ادامه داد: به طور مثال شاید بتوان گفت اگر در مصاحبه از افراد سوال شود که آیا مشروب خورده‌اند خب فرد چه پاسخی خواهد داد اگر نخورده باشد که می‌گوید نخورده‌ام، اما این موضوع تبعات بدی دارد مثلا کسی که اصلا در این فضاها نباشد می‌گوید به من توهین شده است و چرا اینقدر به من بدبین هستید و البته اگر هم فردی خورده باشد آیا خواهد گفت که مشروب خورده‌ام؟

احمدی‌نژاد اضافه کرد: اگر بخواهید قایم موشک بازی در بیاورید یاد می‌گیرند که سر شما کلک بگذارند به طور مثال این‌که سوال شود آیا تا به حال با نامحرم ارتباط داشته‌اید؟ صرف‌نظر از نتیجه، شاید سوالی خلاف شرع باشد.

وی با تاکید بر این‌که کار اداره حکومت برای کمال انسان‌هاست و چرخه کار اداری باید کمال‌آفرین باشد که بخشی از آن به گزینش مربوط می‌شود، تصریح کرد: باید وزن بیشتری به آموزش اختصاص داده شود.

رییس‌جمهور تصریح کرد: خیلی‌ها را می‌شناسم که امتحان کرده‌ام و آدم‌های پاکی هستند که در مرام‌شان حرام خوردن نیست، اما ظواهر را بلد نیستند که باید یادشان داد البته نه با بخشنامه و دستور بلکه با بیدار کردن، چون دستور ممکن است اثرات منفی داشته باشد و به طور مثال در برخی دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی که تاکید می‌شود همه با چادر بیایند شاهدیم گاهی طوری چادر سر می‌کنند که بدتر از نپوشیدن آن است پس باید به نحوی رفتار کنیم تا افراد خودشان انتخاب کنند و به آنها تحمیل نشود.

احمدی‌نژاد در جواب صحبت‌های حاضرین در مورد تحت فشار بودن آنها به لحاظ مادی، اظهار کرد: درست است امسال بودجه تحت فشار است، اما درست می‌شود و تا ابد آمریکا و غرب نمی‌توانند فشار بیاورند و بالاخره یک روز از این موضوع عبور می‌کنیم و وضع پولی خوب می‌شود و در رابطه با این‌که برخی می‌گویند قدر وضع خوب را نشناختیم بالاخره پول می‌رسد پس مهم ایده است.

وی با بیان این‌که اگر کاری که ممنوع است بر اساس تشخیص اشتباه، آزاد شود، تبعات منفی‌اش کمتر از آن است که کاری که مجاز است را ممنوع کنیم ، گفت: دومی منجر به بی‌دینی می‌شود، اما اولی نه چون در مورد اول، فرد مرتکب به کار غیردینی نمی‌شود، اما در مورد دوم، وقتی از حرف ما عبور کند احساس می‌کند که از مرز دین عبور کرده است و به مرور زمان دین بی‌ارزش می‌شود پس درست است که بگوییم اگر کسی مانع از ورود کسی که حق اوست وارد شود، بشویم خسارتش بیشتر از آن است که شاهد ورود کسی باشیم که حقش نیست.

رییس‌جمهور با بیان این‌که اصل بر این است که همه می‌توانند و خیلی‌ها را باید کمک کرد، گفت: می‌توان ضوابط شش ماهه برای گزینش گذاشته شود و بعد از آن ورود به اداره را داشته باشیم.

احمدی‌نژاد با تاکید بر این‌که دین آسان و ساده است، خاطرنشان کرد: گاهی شاهدیم وقتی افراد موفق در دینداری را معرفی می‌کنند، او را بسیار پیچیده نشان می‌دهند به طوری که انگار غیرقابل دستیابی است، در حالی که دین بسیار آسان است و خدا، انسان‌ها را خلق کرده که زندگی کنند و در این دنیا کیف کنند البته کیف سالم و تعالی‌بخش که ما اسمش را مشروع می‌گذاریم.

وی در ادامه با مزاح با اشاره به اینکه برخی خلاصه توضیح‌المسائل را چنین عنوان می‌کنند که اگر طوری بشود که آدم خوشش بیاید، حرام است، اظهار کرد: انسان باید بتواند حرفش را بزند، سوال کند و جواب بشنود و آگاه شود تا به مرحله بالاتر برود پس باید اینقدر با مردم رو راست بود که هیچ کس از اظهار عقاید خود ابا نکند و فرهنگ دینی ما آنقدر غنی است که همه‌ سوال‌ها را پاسخ دهد و ما ایمان داریم که دین‌مان کامل است و با چهار مساله زمین نمی‌خورد.

رییس‌جمهور ضمن سخت دانستن کار گزینش گفت: در گزینش در مورد سرنوشت کشور و آدم‌ها تصمیم گرفته می‌شود، پس باید خودمان سیم‌مان وصل باشد و گرنه خسرالدنیا و الاخرت می‌شویم، پس کسی که در منصب گزینشی است خودش باید اصلح باشد.

احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به اهمیت نحوه اعلام نتایج گزینش به افراد، گفت: اگر کسی در گزینش رد شود باید چطور به او نتیجه را گفت و این خود یک پروژه است چون می‌توان به نحوی گفت که او از همه چیز بریده شود و یا جوری گفت که علاقه‌مند شود و در مرحله بعدی و یا حتی در جای دیگر موفق شود و نقص خود را برطرف کند، اما نسبت به سیستم بدبین نشود چون گزینش جای انتقا‌م‌کشی نیست و ما نمی‌خواهیم کسی را له کنیم.

وی با بیان این‌که باید مردم را دوست داشته باشیم، خاطرنشان کرد: جذب و گزینش را باید مدنظر قرار دهیم و جذب عام به نظام، انقلاب، صراط مستقیم و راه خدا باید اتفاق افتد، مگر اندک افرادی که نمی‌خواهند به این راه بیایند.