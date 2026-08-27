تقویت غربالگری تالاسمی در سیستان و بلوچستان ضروری است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه بازدید از سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان گفت: در زمینه بیماریهای تالاسمی و هموفیلی،استان شرایط ویژه ای دارد و ضرورت تقویت برنامههای پیشگیرانه، توسعه فرهنگسازی عمومی و افزایش ظرفیتهای اهدای خون مورد تأکید است.
وی افزود: سیستان و بلوچستان از استانهای دارای آمار بالای مبتلایان به تالاسمی و هموفیلی در کشور است و همین موضوع، نیاز قابل توجهی به تأمین مستمر خون و فرآوردههای خونی ایجاد کرده است. تأمین نیاز این بیماران، حاصل تلاش همکاران سازمان انتقال خون استان و بهرهگیری از ظرفیت اهدای خون مردم استان و در موارد ضروری، ذخایر کشوری است.
مشاور عالی وزیر بهداشت بر تقویت برنامههای پیشگیرانه، غربالگری و فرهنگسازی برای کنترل تالاسمی و هموفیلی در سیستان و بلوچستان تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی جعفریان، مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در حاشیه بازدید از سازمان انتقال خون استان سیستان و بلوچستان گفت: در زمینه بیماریهای تالاسمی و هموفیلی،استان شرایط ویژه ای دارد و ضرورت تقویت برنامههای پیشگیرانه، توسعه فرهنگسازی عمومی و افزایش ظرفیتهای اهدای خون مورد تأکید است.
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