به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه بازدید از بیمارستان علیابنابیطالب(ع) گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه توسعه زیرساختها و خدمات درمانی در این بیمارستان در حال انجام است.
وی ادامه داد: یک مجموعه بسیار خوب و کامل در زمینه درمان سرطان، رادیوتراپی و پتاسکن تقریباً آماده شده است و انشاءالله طی دو تا سه ماه آینده به بهرهبرداری خواهد رسید.
به گفته ظفرقندی؛ با بهرهبرداری از این مجموعه، چرخه درمان سرطان در زاهدان تکمیل میشود و بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماریهای صعبالعلاج میتوانند خدمات مورد نیاز خود را در استان دریافت کنند.
وی افزود: راهاندازی این خدمات، کمک قابل توجهی به بیماران خواهد کرد تا برای دریافت خدمات تخصصی و پیشرفته درمان سرطان، مجبور نباشند از استان خارج شوند.
وزیر بهداشت از بهرهبرداری مجموعه درمان سرطان، رادیوتراپی، پتاسکن و یددرمانی بیمارستان علیابنابیطالب(ع) زاهدان طی دو تا سه ماه آینده خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه بازدید از بیمارستان علیابنابیطالب(ع) گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه توسعه زیرساختها و خدمات درمانی در این بیمارستان در حال انجام است.
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