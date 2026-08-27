به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، محمدرضا ظفرقندی در حاشیه بازدید از بیمارستان علی‌ابن‌ابیطالب(ع) گفت: خوشبختانه اقدامات خوبی در زمینه توسعه زیرساخت‌ها و خدمات درمانی در این بیمارستان در حال انجام است.

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وی ادامه داد: یک مجموعه بسیار خوب و کامل در زمینه درمان سرطان، رادیوتراپی و پت‌اسکن تقریباً آماده شده است و ان‌شاءالله طی دو تا سه ماه آینده به بهره‌برداری خواهد رسید.

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به گفته ظفرقندی؛ با بهره‌برداری از این مجموعه، چرخه درمان سرطان در زاهدان تکمیل می‌شود و بیماران مبتلا به سرطان و سایر بیماری‌های صعب‌العلاج می‌توانند خدمات مورد نیاز خود را در استان دریافت کنند.

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وی افزود: راه‌اندازی این خدمات، کمک قابل توجهی به بیماران خواهد کرد تا برای دریافت خدمات تخصصی و پیشرفته درمان سرطان، مجبور نباشند از استان خارج شوند.