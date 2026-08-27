به گزارش خبرنگار مهر، علی جعفریان مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه بازدید از مراکز درمانی استان سیستان و بلوچستان در گفتگو با مهر گفت: برنامه اجرای پزشک خانواده در ۶۴ شهر کشور در حال اجراست و تا زمانی که اشکالات این طرح شناسایی و برطرف و منابع مورد نیاز آن تأمین نشود، اجرای آن وارد مراحل بعدی نخواهد شد.

جعفریان با اشاره به روند اجرای برنامه پزشک خانواده اظهار کرد: برنامه‌ای که برای ۶۴ شهر کشور در نظر گرفته شده، در حال حاضر در دانشگاه‌های مختلف علوم پزشکی در حال پیشروی است و قرار است این مرحله به صورت کامل اجرا شود تا هم اشکالات اجرایی آن مشخص شود و هم منابع مورد نیاز آن به شکل مطمئن تأمین شود.

وی افزود: چابهار نیز در زمره شهرهای این طرح قرار دارد و اجرای برنامه در این شهر نیز در همین چارچوب دنبال خواهد شد.

جانشین وزیر بهداشت با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی اجرای برنامه پزشک خانواده در برخی مناطق گفت: کمبود پزشک عمومی، حتی در سطح استان سیستان و بلوچستان، یکی از مشکلات جدی برای آغاز و توسعه این برنامه است و باید پیش از برداشتن گام‌های بعدی، این مسئله برطرف شود.

جعفریان ادامه داد: برای تأمین پزشکان مورد نیاز، باید از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده کنیم و در کنار آن، اگر پزشکانی که امسال دوره‌های تخصصی خود را به پایان می‌رسانند امکان همکاری و اعزام داشته باشند، می‌توان از این ظرفیت برای تأمین نیروی مورد نیاز مناطق استفاده کرد.

وی تأکید کرد: تا زمانی که مسئله کمبود پزشک عمومی و سایر الزامات اجرای برنامه در این ۶۴ شهر حل نشود، قرار نیست برنامه وارد مرحله بعدی شود.

مشاور عالی وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: هدف از اجرای مرحله فعلی این است که طرح در میدان عمل به طور کامل ارزیابی شود، مشکلات آن شناسایی و اصلاحات لازم انجام گیرد و پس از اطمینان از تأمین منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز، درباره توسعه مراحل بعدی تصمیم‌گیری شود.

جعفریان افزود: بنابراین اجرای برنامه پزشک خانواده در ۶۴ شهر، یک مرحله آزمایشی صرف نیست، بلکه مرحله‌ای برای تکمیل مدل اجرایی و رفع چالش‌های آن پیش از گسترش برنامه به سایر مناطق کشور است.