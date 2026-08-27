تأمین ۵۰ آمبولانس و تکمیل ۴۶ خانه بهداشت در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان در نشست خبری با حضور محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به برنامههای دولت برای توسعه استان، اظهار کرد: در هفته دولت حدود ۲ هزار پروژه در سیستان و بلوچستان به بهرهبرداری خواهد رسید که برای اجرای آنها ۴۶ همت اعتبار هزینه شده است.
وی افزود: بیش از ۷۵ درصد این پروژهها عمرانی و با سرمایهگذاری مستقیم دولت اجرا شدهاند و در میان آنها طرحهای حوزه بهداشت و درمان نیز قرار دارند. از جمله مهمترین این طرحها، بیمارستان مجهز سوانح و سوختگی ایرانشهر است که با همراهی وزارت بهداشت به بهرهبرداری رسید.
استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به طرحهای بزرگ زیرساختی استان گفت: پروژه راهآهن چابهار ـ زاهدان نیز در حال اجراست و تاکنون ۵۳ همت برای این پروژه هزینه شده که ۴۰ همت آن در کمتر از دو سال گذشته در دولت چهاردهم تخصیص یافته است.
بیجار ادامه داد: همچنین بیش از ۶۸ پروژه بزرگراهی و راه اصلی در استان در حال اجراست و در کمتر از دو سال گذشته، طول بزرگراههای استان ۳۵ درصد افزایش یافته است.
وی در ادامه با اشاره به پروژههای حوزه بهداشت و درمان بیان کرد: بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی چابهار در حال اجراست و فاز نخست آن آغاز شده است. همچنین ساخت بیمارستان ۵۴۰ تختخوابی ایرانشهر، بیمارستان کلات در شهرستان سرباز و دیگر پروژههای درمانی استان در دستور کار قرار دارد.
استاندار سیستان و بلوچستان از توافق با وزارت بهداشت برای تقویت ناوگان اورژانس خبر داد و گفت: یکی از تفاهمهای انجامشده، تأمین ۵۰ دستگاه آمبولانس برای استان است که با تأمین منابع مورد نیاز و همکاری وزارت بهداشت دنبال میشود.
بیجار همچنین از برنامه تکمیل خانههای بهداشت استان خبر داد و افزود: برای تکمیل ۴۶ خانه بهداشت تفاهمی انجام شده که ۵۰ درصد هزینه آن از منابع استان و ۵۰ درصد از منابع ملی تأمین خواهد شد و با تقسیم کار میان دستگاههای مختلف، این پروژهها به بهرهبرداری خواهند رسید.
وی با اشاره به سند اجرایی توسعه سیستان و بلوچستان گفت: برای نخستین بار در دولت چهاردهم، سند اجرایی توسعه استان به تصویب دولت رسید که در آن برای بخشهای مختلف، از جمله حوزه بهداشت و درمان، برنامهریزی شده است.
استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: در این سند، ۱۶۰ همت تعهد منابع مالی دولت پیشبینی شده و علاوه بر طرحهای عمرانی، طرحهای اقتصادی، مشوقهای سرمایهگذاری و اختیاراتی برای تسریع روند سرمایهگذاری در استان نیز در نظر گرفته شده است.
بیجار با تأکید بر اهمیت تأمین نیروی انسانی مورد نیاز استان اظهار کرد: از سال گذشته و با دستور رئیسجمهور و مساعدت وزیر بهداشت و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، طرحی برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز سیستان و بلوچستان تدوین شد و استان به هفت منطقه تقسیم شد تا نیروها از میان داوطلبان بومی همان مناطق جذب شوند.
وی افزود: در قالب این طرح، پذیرفتهشدگان متعهد میشوند به مدت یکونیم برابر طول دوره تحصیل خود در همان منطقه خدمت کنند. سال گذشته بیش از هزار نفر از این سهمیه به پذیرش اختصاص یافتند که در دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور تحصیل خواهند کرد، اما هدف از اجرای این طرح تأمین نیروی انسانی مورد نیاز استان در سالهای آینده است.
استاندار سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به شرایط خاص استان، امسال نیز نیاز به بازنگری این طرح وجود دارد و امیدواریم با همکاری وزارت بهداشت و سازمان سنجش، این طرح برای سالهای آینده به شکل مناسبتری اجرا شود تا استان در تأمین نیروی انسانی مورد نیاز با مشکل مواجه نشود.
بیجار با اشاره به کمبود نیرو در گروههای مختلف حوزه سلامت خاطرنشان کرد: در کنار پزشکان، تأمین نیروی پرستاری، بهیاری، مامایی و سایر گروههای مورد نیاز حوزه سلامت نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی در پایان گفت: هزینه تمامشده اجرای پروژهها در سیستان و بلوچستان حدود دو و نیم برابر متوسط کشوری است و استان در حوزه نیروی انسانی نیز با مشکل ماندگاری نیرو مواجه است؛ بنابراین برنامهریزی شده تا با توسعه زیرساختها و تأمین نیروی انسانی پایدار، شاخصهای استان در حوزه سلامت به سطح مطلوبتری برسد.
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