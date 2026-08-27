به گزارش خبرنگار مهر، شهرام علم صبح پنج‌شنبه در مجمع عمومی هیئت ورزش های همگانی خراسان جنوبی با تشریح سیاست‌ها و رویکردهای فدراسیون، اظهار کرد: طرح‌های محوری و ملی ورزش همگانی از جمله «ماوا»، «گامیران»، «شهر فعال» و برنامه‌های ویژه حوزه کودکان و سالمندان از جمله برنامه های این فدراسیون است.

وی با تاکید بر ضرورت اجرای هدفمند این طرح‌ها در استان ها، به نقش مهم تاثیر گذار هیئت‌های استانی و شهرستانی در توسعه و فراگیر شدن ورزش همگانی و افزایش مشارکت اقشار مختلف جامعه اشاره کرد.

امیر حسین تلواری، سرپرست اداره کل ورزش و جوانان خراسان جنوبی هم در ادامه این مجمع بر توجه ویژه هیئت ورزش‌های همگانی به بانوان، توان‌یابان و سالمندان تأکید کرد و گفت: توسعه ورزش همگانی در میان این گروه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در ارتقای سلامت، نشاط و شادابی جامعه داشته باشد.

در ادامه این جلسه هیئت های همگانی شهرستان‌های قاینات و طبس به عنوان رتبه‌های برتر و هیئت‌های شهرستان‌های بیرجند، سرایان و بشرویه به عنوان رتبه‌های خوب معرفی و تجلیل شدند.

همچنین از روسای ۱۱ هیئت ورزش‌های همگانی شهرستان‌های استان و ۹ کمیته برتر هیئت استان در سال ۱۴۰۴ تجلیل شد.