بهره برداری از ۶ پروژه زیربنایی عشایری خراسان جنوبی در هفته دولت

حجت خادمینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامههای هفته دولت، اظهار کرد: در راستای تحقق عدالت اجتماعی، ارتقای سطح رفاه و تسهیل شرایط تولید برای جامعه مولد و غیرتمند عشایری، ۶ پروژه زیرساختی در شهرستانهای درمیان، زیرکوه، قائنات، سرایان، سربیشه و نهبندان آماده بهرهبرداری شده است.
وی با بیان این که برای اجرای این پروژهها اعتباری معادل ۱۸۰ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است، افزود: با افتتاح این طرحها، در مجموع ۳ هزار و ۱۳۱ خانوار عشایری استان از خدمات زیربنایی اجرای این پروژه ها برخوردار خواهند شد.
خادمینژاد خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات شاخص در این بازه زمینه، اجرای پروژه بازگشایی و شنریزی ۱۰ کیلومتر از ایل راههای عشایری در مناطق خلف، چاه شیرین، فیلچاه و گنده چاه شهرستان درمیان با اعتباری بالغ بر ۲۵ میلیارد ریال است که زمینه تسهیل تردد یکهزار و ۳۰۰ خانوار را فراهم میکند.
مدیرکل امور عشایر استان اظهار کرد: در حوزه تأمین آب شرب پایدار هم شبکه انتقال آب چاه یوسف قائنات به طول ۸ کیلومتر با اعتبار ۱۰۸ میلیارد ریال و همچنین ۱۱ کیلومتر شبکه انتقال آب در مناطق چاهک، استخرک و پدهای شهرستان نهبندان با اعتبار ۳۰ میلیارد ریال اجرا شده است که در مجموع ۱۷۵ خانوار عشایری از مزایای آن بهرهمند میشوند.
خادمی نژاد: همچنین به اجرای پروژههای راهسازی و مرمت ابنیه عشایری خراسان جنوبی اشاره کرد و افزود: زیرسازی یکهزار و ۳۰۰ متر راه دسترسی به چاه سهقلعه شهرستان سرایان با اعتبار ۶ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، مرمت و بهسازی یک رشته قنات در چاه باشه زیرکوه با اعتبار ۵ میلیارد ریال و احداث یک باب منبع ذخیره آب دفنی ۲۰۰ مترمکعبی در کسراب شهرستان سربیشه با اعتبار ۶ میلیارد ریال از دیگر طرحهای قابل افتتاح در این ایام است.
وی با تأکید بر نقش بیبدیل عشایر در تحقق شعار سال و جهش تولید، گفت: مجموعه اداره کل امور عشایر خراسان جنوبی با درک اهمیت معیشت عشایر و نقش آنان در اقتصاد مقاومتی، توسعه زیرساختهای آب و راه را در اولویت برنامههای خود قرار داده است و امیدواریم با تکمیل و بهرهبرداری از این پروژهها، گامی مؤثر در جهت تثبیت سکونت و پایداری تولید در مناطق عشایری استان برداشته شود.
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