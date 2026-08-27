برپایی یادواره شهدای شهر پول؛ سلوک شهدا الگوی مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم نصرالله‌زاده، رئیس دادگاه عمومی بخش کجور، پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم یادواره شهدای شهر پول، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار کرد: برگزاری یادواره شهدا زمانی اثرگذار است که در کنار بیان رشادت‌های آنان، سیره و سبک زندگی و همچنین نحوه رفتار و تصمیم‌گیری شهدا برای جامعه تبیین شود.

وی با اشاره به یکی از خاطرات مربوط به دوران دفاع مقدس افزود: در ماجرایی، چند نفر که به اعدام محکوم شده بودند، در حال انتقال بودند و یکی از آنان به دلیل شرایط جسمی با کندی حرکت می‌کرد. یکی از مسئولان امنیتی برخورد تندی با او داشت، اما پس از آنکه متوجه شد فرد مذکور از نیروهای شهید بوده است، دستور داد دستبند و قیود او را باز کنند و اجازه برخورد نامناسب با وی داده نشود.

رئیس دادگاه عمومی بخش کجور ادامه داد: این خاطره نشان می‌دهد که شناخت جایگاه و حرمت شهید باید در رفتار ما نیز نمود داشته باشد و نباید اجازه دهیم فرهنگ ایثار و شهادت صرفاً به برگزاری مراسم محدود شود.

حجت‌الاسلام نصرالله‌زاده با اشاره به روحیه عمل به تکلیف در میان رزمندگان گفت: در میدان جنگ، رزمندگان منتظر نمی‌ماندند تا برای هر اقدام، نامه و ابلاغی به دست آنها برسد؛ بلکه هنگامی که ضرورت انجام کاری را تشخیص می‌دادند، با احساس مسئولیت وارد میدان می‌شدند.

وی با بیان اینکه شهدا در سخت‌ترین شرایط از مسئولیت خود شانه خالی نمی‌کردند، افزود: امروز نیز باید این روحیه در میان مسئولان تقویت شود و خدمت به مردم با جدیت، شجاعت و احساس تکلیف دنبال شود.

رئیس دادگاه عمومی بخش کجور همچنین با اشاره به ویژگی‌های شخصیتی شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی اظهار کرد: شهید رئیسی نمونه‌ای از مسئولانی بود که خدمت به مردم را با جدیت دنبال می‌کرد و حتی با وجود فشار و حجم بالای کار، از تلاش برای انجام مسئولیت‌های خود دست نمی‌کشید.

وی با اشاره به برخی روایت‌ها از زندگی شهید رئیسی گفت: اطرافیان و خانواده ایشان نیز گاهی از حجم فعالیت‌های وی نگران بودند و توصیه به استراحت می‌کردند، اما روحیه خدمت و احساس مسئولیت در ایشان بسیار پررنگ بود.

حجت‌الاسلام نصرالله‌زاده با اشاره به مواضع شهید رئیسی پس از شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی بیان کرد: شهید رئیسی پس از این حادثه بر پیگیری حقوقی و قضایی جنایت آمریکا و برخورد با عاملان این جنایت تأکید داشت و مواضع روشنی در این زمینه اتخاذ کرد.

وی با بیان اینکه شهید رئیسی در موضوع مذاکره با آمریکا نیز مواضع صریحی داشت، گفت: آنچه از سیره شهید رئیسی باید مورد توجه قرار گیرد، حفظ عزت و استقلال کشور و ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی دشمن است.

رئیس دادگاه عمومی بخش کجور در ادامه با انتقاد از برخی مواضع و گفتارهای ضعیف در عرصه مدیریتی کشور اظهار کرد: مسئولان جمهوری اسلامی باید در سخن گفتن و رفتار خود به گونه‌ای عمل کنند که موجب تقویت روحیه مردم و اقتدار کشور شوند، نه اینکه دشمن را نسبت به ضعف در داخل امیدوار کنند.

وی افزود: سلوک شهدا به ما می‌آموزد که مسئولیت همراه با شجاعت، صراحت و ایستادگی باشد و مسئولان باید در شرایط مختلف، مصالح مردم و منافع کشور را با قدرت دنبال کنند.

حجت‌الاسلام نصرالله‌زاده در پایان تأکید کرد: یادواره شهدا نباید صرفاً یک مراسم مناسبتی باشد، بلکه باید فرصتی برای بازخوانی راه و منش شهیدان و انتقال این فرهنگ به نسل‌های آینده باشد؛ چراکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوهای واقعی ایثار، مقاومت، خدمت و مسئولیت‌پذیری نیاز دارد.