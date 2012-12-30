منابع اصلی تامین سوخت قاچاق شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ابویی استان هرمزگان را به عنوان مهم‌ترین مسیر خروج فرآورده‌های نفتی اعلام کرد و گفت: برابر برآورد و ارزیابی صورت گرفته از نتایج اجرای عملیات های مبارزه با قاچاق سوخت در این استان، شاهد کاهش قاچاق سوخت طی یک سال اخیر نسبت به مدت زمان مشابه در سال قبل بوده ایم.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیته مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی این ستاد، اظهار داشت: در مجموع از اجرای 7 مرحله عملیات، 26 نقطه آلوده پاکسازی، 250 فروند شناور توقیف، 10هزارمتر لوله انتقال و یک هزار و 500 مخزن نگهداری سوخت شناسایی، 5 هزار عدد کارت سوخت جمع‌آوری و 6 میلیون و 500 هزار لیتر مواد سوختی کشف و ضبط شد.

وی ادامه داد: برای مهار قاچاق مواد سوختی در استان هرمزگان در سال 90 طرح جامع عملیاتی با همکاری دستگاه‌های مسئول و کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز این استان تهیه و از اول دی ماه سال گذشته به اجرا گذاشته شد.

ابویی خاطر نشان کرد: تاکنون 7 مرحله از این طرح که در سه سطح شامل پاکسازی محل‌های پشتیبانی قاچاق سوخت در نقاط ساحلی، عملیات در آب‌های ساحلی و عملیات درعمق دریا تهیه و با مشارکت نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسدارن، دریابانی نیروی انتظامی، واحدهای انتظامی، شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه و نیروی مقاومت بسیج استان در مناطق اصلی آلوده به قاچاق سوخت به اجرا در آمده است.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: همزمان طرح منطقه‌ای تحویل سوخت به ناوگان حمل و نقل و طرح ساماندهی کارت سوخت نفت‌گاز در استان هرمزگان نیز عملیاتی شد.

وی ادامه داد: این امر علاوه بر ضربات شدیدی که بر پیکره اقتصاد منطقه و کشور وارد می‌سازد، زمینه‌ ساز ایجاد یک بحران و خطرات ناشی از آن است.

معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، گفت: اختلاف قیمت سوخت موجب شده قاچاق مواد سوختی بیشترین آمار کالاهای قاچاق از داخل به خارج از کشور را به خود اختصاص دهد.

ابویی تصریح کرد: در بررسی آخرین وضعیت قاچاق فرآورده‌های نفتی در جلسه کمیته تخصصی مبارزه با قاچاق فرآورده‌های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منابع اصلی تامین این فرآورده‌ها به ویژه نفت گاز قاچاق، مربوط به سهمیه ‌بگیران عمده نفت‌ گاز در بخش‌های صنعتی، نیروگاه‌ها، تبانی جایگاه‌های عرضه سوخت مازاد و سهمیه مازاد حمل و نقل اعلام شد.

وی افزود: شرکت‌های پیمانکاری حمل و نقل سوخت و رانندگان تانکرهای حمل سوخت به دلیل وجود ضعف نظارت و کنترل در واگذاری سهمیه‌ها با تبانی صاحبان سهمیه، محموله‌های سوخت را از مسیر اصلی شبکه مصرف خارج و به استان‌های مرزی منتقل و تحویل عوامل باندهای قاچاق می‌دهند.