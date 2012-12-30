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۱۰ دی ۱۳۹۱، ۱۴:۲۳

رحمتی در گفتگو با مهر:

زیارت ازبعید در مساجد محوری خراسان رضوی در سالروز رحلت پیامبر قرائت می شود

زیارت ازبعید در مساجد محوری خراسان رضوی در سالروز رحلت پیامبر قرائت می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی از قرائت زیارت ازبعید در مساجد محوری استان در سالروز رحلت پیامبر خبر داد.

حجت الاسلام حسینعلی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مساجد محوری خراسان رضوی آمادگی کامل برای برگزاری مراسم 28 صفر سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) را دارند.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی افزود: در برگزاری این مراسم در مساجد محوری سراسر استان زیارت ازبعید توسط مداحان اهل بیت قرائت می شود.

حجت الاسلام رحمتی بیان کرد:  شب و روز 28 ماه صفر در تمامی مساجد استان بویژه مساجد محوری با حضور اقشار مختلف برنامه هایی در بیان سیره رسول اکرم (ص) و سبط اکبرش امام حسن مجتبی (ع) برگزار می شود.

وی افزود: این زیارت به مناسبت 28 صفر، سالروز رحلت جانسوز پیامبر اکرم (ص) در مساجد توسط تشکلهای دینی خواهران نیز برگزار می شود.

مسئول امور مساجد تبلیغات اسلامی خراسان رضوی تاکید کرد: تشکلهای دینی بانوان نیز امسال به طور خاص این مراسم معنوی را در مساجد و مکاتب در برگزار می کنند.

حجت الاسلام رحمتی گفت: در این مراسم عزاداری، سخنرانی پیرامون سیره حضرت رسول اکرم (ص) سخنرانی برگزار خواهد شد.


 
کد مطلب 1779615

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