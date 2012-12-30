برخورد خودروی پژو با پراید در قم یک کشته بر جای گذاشت

مهدی فراهانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ساعت هشت و 58 دقیقه امروز بر اثر برخورد یک دستگاه پراید با پژو در خیابان ساحلی متاسفانه یک نفر که خانمی حدودا 44 ساله بود به علت شدت جراحات وارده در دم فوت کرد.



وی ادامه داد: در این حادثه 2 نفر دیگر نیز مجروح شدند که با حضور پرسنل اورژانس 115 در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مراکز درمانی سطح شهر منتقل شدند.



انحراف یک دستگاه خودروی پراید به داخل پیاده رو 2 مجروح بر جای گذاشت



معاون مرکز فوریت های پزشکی استان قم بیان کرد: در حادثه ای دیگر بر اثر انحراف یک دستگاه خودروی پراید به داخل پیاده رو در خیابان صدوق متاسفانه 2نفر مجروح شدند.



وی ادامه داد: با حضور پرسنل اورژانس 115در محل حادثه و پس از انجام اقدامات اولیه درمانی مجروحان حادثه جهت تکمیل مراحل درمانی به مرکز درمانی نکوئی منتقل شدند.