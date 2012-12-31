آغاز فاز سوم طرح ارائه حواله کاغذ ایرانی به مطبوعات از اول بهمن

محمدرضا احمدی در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: در فاز سوم طرح ارائه حواله کاغذ به مطبوعات، نشریاتی که دوره انتشار آنها «هفته نامه» است، می‌توانند حواله کاغذ 1800 تومانی دریافت کنند.

وی در عین حال این مسئله را منوط به افزایش ظرفیت تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران اعلام کرد و افزود: مسئولان این کارخانه گفته‌اند تا 20 روز دیگر ظرفیت تولیدشان را به میزان مورد نیاز می‌رسانند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی - مطبوعاتی نشرآوران تاکید کرد: چنانچه مشکلی از این بابت به وجود نیاید و تولید این کارخانه به اندازه نیاز برسد، فاز سوم این طرح از اول بهمن اجرا می‌شود.

همچنین به گفته احمدی، در فاز نخست این طرح که از 22 مهرماه به مرحله اجرا درآمده است 65 روزنامه سراسری و از آغاز فاز دوم از 11 آذرماه 90 نشریه از سراسر کشور با دوره انتشار 2 یا 3 شماره در هفته، حواله 1700 یا 1800 تومانی کاغذ دریافت کرده‌اند.

وی استقبال از این کاغذهای داخلی را در مطبوعات کشور خوب توصیف کرد و گفت: بعضی از روزنامه‌های سراسری امروز با کاغذهای تولید کارخانه چوب و کاغذ مازندران که به صورت حواله‌ای دریافت کرده‌اند، صفحات لایی خود را می‌بندند.

مدیرعامل موسسه فرهنگی - مطبوعاتی نشرآوران در واکنش به انتقادها از کیفیت پایین کاغذهای مورد اشاره تاکید کرد: کاغذی که در حال حاضر بین مطبوعات توزیع می‌شود، تولید داخل است و باید آن را با توجه به مشکلاتی که کارخانه چوب و کاغذ مازندران برای افزایش ظرفیت تولید خود داشته، بررسی کرد.

محمدرضا احمدی گفت: نمی‌توان به صورت صد در صد کیفیت این کاغذها را زیر سوال برد اما به مرور این کیفیت بهبود خواهد یافت. ضمن اینکه باید توجه داشت که استفاده از این کاغذها موجب تعدیل قیمت کاغذهای وارداتی شده است.