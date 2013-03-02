  1. فرهنگ و ادب
۱۲ اسفند ۱۳۹۱، ۹:۵۶

مدیرعامل موسسه نشرآوران:

حواله کاغذ دولتی با بهای 1900 تومان در حال توزیع میان مطبوعات است

حواله کاغذ دولتی با بهای 1900 تومان در حال توزیع میان مطبوعات است

به گفته محمدرضا احمدی مدیرعامل موسسه فرهنگی ـ مطبوعاتی نشرآوران، دور سوم توزیع حواله کاغذ دولتی با بهای 1900 تومان میان مطبوعات هم اکنون در حال انجام است.

محمدرضا احمدی، مدیرعامل موسسه فرهنگی ـ مطبوعاتی نشرآوران در این باره به خبرنگار مهر گفت: ما هم اکنون در حال توزیع حواله کاغذ با بهای 1900 تومان میان روزنامه‌های کشور هستیم.

وی دلیل افزایش 100 تومانی حواله‌های دریافت کاغذ را افزایش هزینه‌های کارخانه چوب و کاغذ مازندران که با این موسسه برای ارائه کاغذ ارزان قیمت طرف قرارداد است، عنوان کرد.

احمدی افزود: ما ماه به ماه به نشریات حواله کاغذ می‌دهیم و این طرح متوقف نشده و همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل موسسه نشرآوران، همچنین درباره زمان ارائه حواله‌های کاغذ به نشریاتی که دوره انتشارشان بیشتر از هفته‌نامه است، گفت: احتمالاً بعد از اینکه کارخانه چوب و کاغذ مازندران دستگاه‌هایش را برای تولید جدید، اوورهال کند، این کار انجام می‌شود که به احتمال زیاد به بعد از نوروز موکول خواهد شد.

طرح ارائه حواله کاغذ به نشریات کشور در پی صفر شدن تعرفه کاغذ و از سوی موسسه فرهنگی ـ مطبوعاتی نشرآوران وابسته به معاونت مطبوعاتی به مرحله اجرا درآمده است. مسئولان این معاونت امیدوارند طرح مذکور از یک سو روند افزایش قیمت کاغذ را مهار و از سوی دیگر تولید کاغذ تولید داخل را تقویت کند.

بر اساس اعلام ، در فاز نخست این طرح که از 22 مهرماه به مرحله اجرا درآمده است 65 روزنامه سراسری و از آغاز فاز دوم از 11 آذرماه 90 نشریه از سراسر کشور با دوره انتشار 2 یا 3 شماره در هفته، حواله 1700 یا 1800 تومانی کاغذ دریافت کرده‌اند.

کد مطلب 2009169

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