محسن رضایی خاطراتش از فرماندهان جنگ را نوشت

سید عبدالرضا سالمی‌نژاد مدیر انتشارات نیلوفران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: این کتاب یک سال است که قرارست به چاپ برسد ولی در این مدت مورد بازنگری و اصلاحات مختلف قرار گرفت تا نسخه نهایی، از هر جهت تضمین شده و قابل وثوق باشد.

وی افزود: این کتاب شامل خاطرات محسن رضایی فرمانده سپاه پاسداران در زمان جنگ است. خاطرات مذکور به اتفاقات و حوادثی مربوط است که رضایی به همراه 11 فرمانده جنگ در جنگ هشت ساله، با آن‌ها روبرو شده است.

به گفته وی، مهدی باکری، محمدابراهیم همت، حسن باقری، احمد کاظمی، حسن تهرانی مقدم، حجت‌الاسلام عبدالله میثمی، اسماعیل دقایقی، مهدی زین‌الدین و ... تعدادی از شهیدانی هستند که خاطراتشان با رضایی در این کتاب درج خواهد شد.

این ناشر گفت: این کتاب شامل خاطرات رضایی است که تهیه و تنظیم آن‌ها به عهده خودش بوده و غلامعلی رجایی نیز ویراستاری این کتاب را به عهده داشته است. این کتاب طی چند روز گذشته به تایید نهایی رضایی رسیده و به زودی از طرف انتشارات نیلوفران به چاپخانه ارسال می‌شود.

سالمی‌نژاد گفت: دفتر اول «اسوه‌های حسنه دفاع مقدس» با 224 صفحه تا چندی دیگر منتشر خواهد شد.