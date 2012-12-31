حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اضافه کرد: آیین نامه بورسیه کارشناسان واجد شرایط مؤسسات دولتی و غیردولتی برای تحصیل در مقطع دکتری به زودی ابلاغ خواهد شد.



وی گفت: در راستای اجرایی کردن بند "د" ماده 1 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، در خصوص تامین نیروی انسانی متخصص و توسعه منابع انسانی کشور و هدفمند کردن ارتقاء سطح علمی کارشناسان مؤسسات داخل، همچنین جلوگیری از خروج این کارشناسان به کشورهای خارجی که با تبعات گسترده فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی همراه است و برای صرفه جویی ارزی در کشور، ایجاد رابطه نزدیک بین دانشگاه و جامعه در انجام پژوهش­های کاربردی مورد نیاز کشور و مستندسازی علمی دستاوردهای طرحهایی که توسط مؤسسات انجام می شود، به مؤسسات کشور اجازه داده می شود تا بتوانند در داخل کشور با شیوه های دکتری آموزشی - پژوهشی یا دکتری پژوهش محور به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان بورسیه مؤسسات ذیربط مطابق ضوابط و مقررات اقدام کنند.



به گفته معاون بورس وزارت علوم، این آیین نامه، در پاسخ به تقاضای زیاد مؤسسات دولتی و غیردولتی تدوین شده است.



مسلمی نائینی در ادامه اظهار داشت: به علت خلأ بورسیه این کارشناسان در کشور و خروج بیش از 1500 نفر از این کارمندان و تحصیلشان در کشورهای آسیای میانه و سایر کشورها، ضرورت تدوین این آیین نامه احساس شد.



وی تاکید کرد: توانایی علمی، مهارتی و صلاحیت عمومی متقاضیان در کمیته ویژه ای که در دانشگاه و اداره کل بورس وزارت تشکیل خواهد شد، بررسی می شود.

معاون بورس وزارت علوم، ادامه داد: دارا بودن حداقل 3 سال سابقه فعال در حوزه کاری مرتبط با موضوع رساله مقطع دکتری از شرایط لازم پذیرش است.

وی تاکید کرد: امکان همکاری استادان بازنشسته واجد شرایط، با تجربه و علاقه مند در این دوره ها وجود دارد و عنوان رساله دانشجویان باید در قالب مشکلات موسسه ذیربط تعریف شده و به منظور تطبیق با نیازها و اولویتهای پژوهشی کشور مورد تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت قرار گیرد.

مسلمی خاطرنشان کرد: مدت زمان تحصیل در این دوره ها می تواند بیشتر از دوره های مرسوم دانشگاه باشد و حداکثر سن متقاضیان نیز بالاتر تعیین شده است.