نخبگان فرهنگی در مسابقات سراسری قرآن مشارکت داده شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی عصر یکشنبه در سومین جلسه کمیته مدعوین مسابقات قرانی سراسر کشور در سالن شماره دو استانداری مازندران به اهمیت قران کریم در جوامع بشری اشاره کرد و گفت: قرآن نسخه شفابخش برای هدایت بشریت نازل شده است.



وی با اشاره به برگزاری سی و پنجمین دوره مسابقات قرآن کریم در مازندران گفت: باید از تمام ظرفیتهای نهادها، دستگاهها اجرایی برای برگزاری این مسابقات استفاده کرد.



مدیرکل اجتماعی و فرهنگی استانداری مازندران به تاثیر مطلوب نشر معارف قرآنی بر نسل های نو و رشد و اعتلای فرهنگ جوانان اشاره کرد و گفت: برای مقابله همه جانبه با تهاجم فرهنگی دشمنان باید از فرهنگ قرآنی استفاده لازم را صورت داد.



جانبازی با اعلام اینکه مسابقات سراسری قرآن کریم در مازندران یک رویداد خجسته و بی نظیر فرهنگی برای استان است، افزود: باید از حضور نخبگان و فرهیختگان قرآنی در این همایش بزرگ، حداکثر بهره گیری صورت داد.



وی فراگیر شدن مفاهیم قرآنى را گامى در راه شناخت اسلام اصیل و بازگرداندن عزت و افتخار به مسلمانان دانست و گفت: قرآن کتاب انسان‌سازى و کلام الهی بوده و هرچه در راه خدا و قرآن تلاش کنیم مایه فخر و سعادت ما در این دنیا و آخرت خواهد شد.