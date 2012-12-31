فرصت مجدد برای ثبت نام در اولین آزمون دکتری حرفه ای فیزیوتراپی

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افراد متقاضی باید علاوه بر داشتن شرایط عمومی شرکت در آزمون شرایط اختصاصی را نیز دارا باشند.

وی افزود: متقاضیان می توانند 17 دی ماه علاوه بر ثبت نام، نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود نیز اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: آزمون شامل دو مرحله کتبی (70 درصد نمره) و مصاحبه (30 درصد نمره) است که آزمون کتبی به صورت تستی برگزار می شود و داوطلبانی که در آزمون کتبی حد نصاب لازم را با توجه به سهمیه مربوطه کسب کرده باشند به میزان دو برابر ظرفیت به بخش مصاحبه معرفی می شوند.

وی افزود: آزمون پذیرش دکتری حرفه ای فیزیوتراپی (DPT) برای پذیرش در سال تحصیلی 92 - 91 در روز پنجشنبه 28 دی ماه در شهر تهران برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 دی ماه به صورت اینترنتی توزیع می شود.