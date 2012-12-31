  1. حوزه و دانشگاه
۱۱ دی ۱۳۹۱، ۹:۴۵

نسل سراجی به مهر خبرداد:

فرصت مجدد برای ثبت نام در اولین آزمون دکتری حرفه ای فیزیوتراپی

فرصت مجدد برای ثبت نام در اولین آزمون دکتری حرفه ای فیزیوتراپی

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی از فرصت مجدد برای ثبت نام در اولین آزمون پذیرش در دکتری حرفه ای فیزیوتراپی (DPT) خبر داد و گفت: با توجه به پایان مهلت ثبت نام، فرصت مجددی در تاریخ 17 دی ماه برای داوطلبان درنظر گرفته شد.

دکتر جبرائیل نسل سراجی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: افراد متقاضی باید علاوه بر داشتن شرایط عمومی شرکت در آزمون شرایط اختصاصی را نیز دارا باشند.

وی افزود: متقاضیان می توانند 17 دی ماه علاوه بر ثبت نام، نسبت به ویرایش اطلاعات ثبت نامی خود نیز اقدام کنند.

رئیس مرکز سنجش آموزش پزشکی اظهار داشت: آزمون شامل دو مرحله کتبی (70 درصد نمره) و مصاحبه (30 درصد نمره) است که آزمون کتبی به صورت تستی برگزار می شود و داوطلبانی که در آزمون کتبی حد نصاب لازم را با توجه به سهمیه مربوطه کسب کرده باشند به میزان دو برابر ظرفیت به بخش مصاحبه معرفی می شوند.

وی افزود: آزمون پذیرش دکتری حرفه ای فیزیوتراپی (DPT) برای پذیرش در سال تحصیلی 92 - 91 در روز پنجشنبه 28 دی ماه در شهر تهران برگزار می شود و کارت ورود به جلسه آزمون در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 26 و 27 دی ماه به صورت اینترنتی توزیع می شود.

کد مطلب 1780145

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها