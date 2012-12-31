مصوبه مجلس برای غیرقانونی بودن سرپرستی نیکزاد در وزارت ارتباطات

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد – رئیس جمهور- یک ماه پیش طی حکمی رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را از سمتش برکنار و علی نیکزاد – وزیر راه و شهرسازی را به عنوان سرپرست وزارت ارتباطات منصوب کرد و قصد داشت وزارت ارتباطات، راه و شهرسازی و یک وزارتخانه دیگر را با هم ادغام و وزات امور زیربنایی تشکیل دهد.

اما نمایندگان مجلس همزمان طرحی را با قید دوفوریت به هیات رئیسه مجلس تقدیم کردند که براساس آن تا یک سال آینده از هرگونه ادغام جدیدی در وزارتخانه های دولت پیشگیری شود.

محمد سلیمانی - رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت این طرح و با بیان اینکه مجلس ایرادات وارده شورای نگهبان به این طرح را رفع ابهام و به این شورا ارسال کرده اظهار داشت: براساس این طرح که بزودی به مصوبه تبدیل خواهد شد ادغام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به کلی منتفی شده و این وزارتخانه مانند سابق باید به فعالیت خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه براساس یکی از بندهای مندرج در این طرح،‌ وزیر یک وزارتخانه به صورت همزمان نمی تواند سرپرستی یک وزارتخانه دیگر را برعهده گیرد، ادامه داد: در این راستا سرپرستی مهندس نیکزاد در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرقانونی خواهد بود و رئیس جمهور باید تا اعلام گزینه جدید به عنوان وزیر ارتباطات، شخص دیگری را برای سرپرستی این وزارتخانه انتخاب کند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم، با اشاره به ناهماهنگی های به وجود آمده در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که هم اکنون با سرپرست اداره می‌شود و مشکلات مدیریتی و اجرایی که این وزارتخانه را درگیر کرده است تصریح کرد: از ابتدا نیز قابل پیش بینی بود که وزیر راه و شهرسازی با این میزان حجم کار نمی تواند سرپرستی یک وزارت دیگر را نیز عهده دار باشد.