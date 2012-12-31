غیرمنطقی بودن خواسته های آمریکا/ بازتاب سخنان احمدی نژاد درباره حجاب

روزنامه صهیونیستی" هاآرتص" امروز در مطلبی با اشاره به سکوت هفته های اخیر "نتانیاهو" نخست وزیر رژیم صهیونیستی در برابر برنامه هسته ای ایران و دست برداشتن وی از رجز خوانی ها و عربده کشی های ماه های قبلش نوشت: یک چیز غیرمنطقی در اینجا وجود دارد، زیرا در ماه های گذشته نتانیاهو سعی می کرد برنامه هسته ای ایران را در راس خبرهای جهان قرار دهد، اما در هفته های اخیر در این خصوص کاملا سکوت کرده است.

سایت ایتالیایی" رمه ریپورتز" نیز امروز به خبر دعوت دکتر احمدی نژاد از" پاپ بندیکت شانزدهم" رهبر کاتولیک های جهان برای دیدار از ایران پرداخته و نوشت : این اولین بار نیست که رئیس جمهور ایران از پاپ برای دیدار از ایران دعوت می کند و در تمام این سال ها تعامل واتیکان و ایران بر سر آزادی مذهبی مستمر و احترام آمیز بوده است.

سایت آمریکایی "کاسمی" ( مبارزه با تحریم و جنگ) در مطلبی به مقاله روزهای گذشته روزنامه نیویورک تایمزآمریکا پرداخت که ادعا کرده بود تبدیل بخشی از اورانیوم غنی شده 20 درصدی به پودر اکسید توسط ایران این پیام را دارد که ایران قصد دارد با غرب به توافق هسته ای برسد، و در این خصوص نوشت : اینکه نکته جدیدی نیست ایران بارها این موضوع را اعلام کرده حتی احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد که اگر غرب سوخت مورد نیاز ما را بدهد، ما حاضریم غنی سازی 20 درصدی را متوقف کنیم.

این سایت در ادامه نوشت مشکل جای دیگری است مشکلی که نیویورک تایمز به آن اشاره نمی کند این است که آمریکا هرگز پیشنهاد های ایران برای مصالحه را نمی پذیرد و به جای ارائه پیشنهاد های سازنده شروط و درخواستهایی غیرقابل قبول مطرح می کند که حتی خود کارشناسان آمریکایی هم می گویند ایرانی ها آنها را قبول نخواهند کرد.

شبکه خبری" فاکس نیوز" امروز به خبر ترک ایران توسط هواپیمای باری آمریکایی که چند هفته قبل بر اثر نقص فنی مجبور به فرود اضطراری در فرودگاه اهواز شده بود پرداخته و به نکاتی در ذیل این خبر اشاره کرد، یکی اینکه چرا اعلام فرود اضطراری این هواپیما بعد از چند هفته صورت گرفته است، دیگر اینکه روزانه حدود 500 پرواز بین المللی از حریم هوایی ایران می گذرند. این رسانه مدعی پرواز 30 هواپیمای آمریکایی شده است.

پایگاه خبری آمریکایی " مانیتور" نیز با پرداختن به رقابتهای تاریخی ایران و ترکیه در منطقه نوشت : رقابت میان ایران و ترکیه همواره وجود داشته، اما کشمکش های طرفین همواره در حدی متعادل بوده است تا روابط دو کشور آسیب نبیند.

در ادامه این پایگاه خبری به شدت گرفتن تنشها میان ایران و ترکیه بعد از استقرار موشک های پاتریوت ناتو در خاک ترکیه و همچنین اظهارات ضد ایرانی "شاهین نعیم ادریس" وزیر کشور ترکیه پرداخته که چندی پیش در ادعاهایی بی اساس، ایران را متهم به حمایت از PKK کرده بود.



به نوشته این پایگاه خبری، این اظهارات نشانه جدی شدن اختلافات ایران و ترکیه بر سر مسئله سوریه است هرچند که " نعیم ادریس" فردی رجز خوان است و حتی بسیاری از گروه های سیاسی داخل ترکیه هم او را فردی می شناسند که دارای گرایش های فاشیستی است.

روزنامه "حریت" چاپ ترکیه که دارای گرایش های لیبرالی است و از منتقدین دولت اسلامگرای ترکیه به شمار می رود، به پوشش بخش هایی از اظهارات دکتر احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران در خصوص حجاب نوشت: "احمدی نژاد" رئیس جمهور ایران علیه استفاده از زور برای تحمیل ارزش های اسلامی به مردم صحبت کرده است به ویژه درباره تحمیل آنها به دانشجویان.