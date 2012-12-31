به گزارش خبرنگار مهر، علی ایرانپور بعد از ظهر دوشنبه در جلسه مشترک وزیر راه وشهرسازی و مسئولین استان با اشاره به مشکلات مسکن مهر در شهرهای شهرستان مبارکه اظهار داشت: متاسفانه در بخش مسکن و شهرسازی شهرهای دیزیچه و طالخونچه مشکل داریم که هنوز بر طرف نشده است.

وی تصریح کرد: در بخش حمل و نقل شهرهای جدید که شهر مجلسی هم از جمله این شهرها است، مسئله قطار شهری هنوز حل نشده است و با توجه به حساسیت کار باید هرچه سریع تر برطرف شود.

نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگر صحبت‌های خود با اذعان بر اینکه شهر مجلسی با احتساب 140 هزار نفر احتیاج به کمک مالی بیشتری دارد، متذکر شد: قیمت مسکن مهر در این شهر از 7 میلیون تا 17 میلیون تومان برآورد شده که این قیمت با اختلاف 10 میلیون تومانی روبرو است.

