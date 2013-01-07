استان کرمانشاه 1.4 میلیارد تن ذخائر معدنی دارد

عزت الله حاصلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: استان کرمانشاه در شمال غربی سلسه جبال زاگرس واقع شده و از سه واحد زمین ساختی متمایز از یگدیگر شامل زاگرس چین خورده، بلندی زاگرس و زون سنندج سیرجان تشکیل شده است و در حال حاضر 212 فقره معدن در استان وجود دارد که از این تعداد 40 فقره به دلیل معارضین محلی و منابع طبیعی تعطیل است.

وی ازجمله اقدامات انجام گرفته در حوزه معدن و منابع معدنی استان کرمانشاه را صدور 34 فقره گواهینامه کشف فعال و 57 فقره پروانه اکتشافات ذکر کرد.

وی گفت: استان کرمانشاه از نظر منابع معدنی و سنگ های تزئینی با کیفیت از شاخص خوبی برخوردار است و از نظر کمیت نیز در جایگاه مناسبی است.

وی افزود: همچنین استان کرمانشاه دارای ماده معدنی بیتومین (قیر طبیعی) است که در ایران منحصر به فرد است و به کشورهای حوزه خلیج فارس همچنین کشورهای اروپایی صادر می شود.

حاصلی ذخائر سنگ های تزئینی مرمریت استان کرمانشاه را دارای شاخص کیفی مناسبی ذکر کرد و گفت: استان کرمانشاه در زمینه سنگ های تزئینی در کشور از شاخص خوبی برخوردار است و این امر شرایطی در استان ایجاد می کند که در زمینه ایجاد واحد سنگ بری در استان اقدامات لازم انجام شود و البته با در نظر گرفتن ارزش افزوده فرآورده های آن، طرح فوق جزو برنامه های سازمان قرار گرفته است.

معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت میزان ذخائر قطعی معادن استان را 1.4 میلیارد تن و میزان استخراج مواد معدنی استان طی سال گذشته را هفت و نیم میلیون تن اعلام کرد و گفت: از این میزان 77هزار بیتومین و 220 هزار تن سنگ تزئینی است و سنگ های تزئینی و بیتومین معادن استان کرمانشاه در کشور از شهرت بالایی برخوردار است.

وی میزان سرمایه گذاری در بخش معدن را 850 میلیارد ریال و تعداد شاغلین این بخش را بیش از دو هزار و 350 نفر اعلام کرد.

حاصلی با اشاره به برنامه های حمایتی این سازمان از واحدهای معدنی استان کرمانشاه، گفت: به منظور حمایت از واحد های معدنی تسهیلات لازم برای جایگزینی ماشین آلات مستهلک و تجهیز معادن از محل صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت های معدنی و بانک صنعت و معدن به فعالین و عاملین کار در معدن ارائه می شود.

وی در ادامه با اشاره به مشکلات موجود در اجرای فعالیت های معدنی (اکتشافات و بهره برداری) در بخش سرمایه گذاری، گفت: دراجرای فعالیت های معدنی گاهی مشکلاتی از سوی معارضین محلی و یا منابع طبیعی صورت می گیرد که باعث توقف و رکود کاری درمعادن می شود.

وی عامل اصلی مشکلات پیش رو در بخش معادن را عدم وجود سرمایه گذار در استان اعلام کرد.

معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در ادامه به پتانسیل های موجود در استان در بخش معادن اشاره کرد و گفت: برای بالا بردن ارزش افزوده مواد معدنی، می توان با احداث واحد فرآوری برای واحدهای معدنی که به صورت خام صادر می شود باید دراستان زمینه فرآوری این مواد در بخش معدن رافراهم آورد .

حاصلی استان کرمانشاه را دارای توانمندی های زیادی در بخش معدن و فرآورده های آن دانست و ازجمله این پتانسیل ها ذخائر سیلیس با عیار 90درصد درشهرستان جوانرود عنوان کرد که از استان به صورت خام صادر می شود. وی افزود: این در حالی است که از فرآوری های سیلیس درصنایع فولاد سازی و ریخته گری استفاده می شود و درصورت وجود سرمایه گذار دراستان این طرح هم در بخش داخلی و هم بخش خارجی، توجیه اقتصادی دارد.

وی میزان استخراج سالانه سیلیس دراستان را30هزار تن اعلام کرد و گفت: درصورت ایجاد بازار مصرف تا حدود 80هزار تن نیز می توانیم تولید داشته باشیم .

حاصلی با تاکید به توانمندی تولید در بخش معدن و فرآورده های آن دراستان کرمانشاه، گفت: علاوه بر این 22 فقره معدن فعال در شهرستان های گیلانغرب و قصرشیرین در حال فعالیت است که می توان تولیدات این واحد ها را در سال تا یکصد هزار تن ، افزایش داد.

وی تولید عایق حرارتی و رطو بتی، تولید کربن خالص ، پرایمر و نیز تولید انواع واکس و عایق لوله های نفت وگاز را از تولیدات حاصل از فرآورد های بیتومین(قیر طبیعی) در صنعت ذکرکرد و گفت: احداث واحد فرآوری قیرطبیعی ازاولویت های سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه است .

وی افزود: به منظور شناسایی هر چه بیشتر پتانسیل های معدنی استان ، بخصوص قیر طبیعی، استفاده از روش های نوین اکتشافی از جمله روش های ژئو فیزیک از برنا مه های پیش بینی شده است و برای بهره وری اصولی و بهینه از ذخائر قطعی استان بکار گیری تجهیزات لازم( دستگاه برش، ماشین آلات سنگین با توان بالا و...) با ارائه تسهیلات به بهره برداران از دیگر برنامه های این سازمان است .

حاصلی وجود ذخائر قطعی "دولومیت" با تناژ بیش از ده ها میلیون تن را با توجه به صنعتی بودن ماده معدنی و امکان احداث واحد فرآوری به منظور مصارف صنایع نسوز، کاشی با توجه به خلوص mgoبیش از 20درصد از دیگر امتیازات معدنی استان عنوان کرد.

معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در خاتمه گفت: با توجه به تشکیل سازمان نظام مهندسی معدن و وجود بیش از 250 نفر از کارشناسان مرتبط این رشته درمعادن استان که همواره بر عملیات های اکتشافی نظارت دارند، گفت: فعالیت در جهت نظارت بر عملکرد کار در معادن استان از نظر کمی و کیفی در سال های اخیر از روند رو به رشدی برخور دار بوده است .