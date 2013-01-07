آفریقای جنوبی نظامیان بیشتری به آفریقای مرکزی می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استاندارد، پس از تصرف شهر آلیندائو آفریقای مرکزی توسط شورشیان، آفریقای جنوبی از اعزام شمار دیگری از نظامیان خود به این کشور خبر داد. وزارت دفاع آفریقای جنوبی اعلام کرد اعزام 200 نظامی دیگر به آفریقای مرکزی با هدف تقویت ارتش و حمایت از دولت این کشور انجام می گیرد.

این در حالی است که از آغاز درگیری ها در آفریقای مرکزی کشورهای آمریکا و فرانسه نیز صدها نظامی خود را به بهانه دفاع از دولت "فرانسوا بوزیزه" به این کشور گسیل داشته اند.

گزارش ها حاکی است شورشیان سلکا همچنان در حال حرکت به سمت بانگویی پایتخت آفریقای مرکزی هستند. در همین حال "اریک ماسی" سخنگوی شورشیان سلکا امروز مدعی شد گروههای مخالف دولت در صورت تصرف پایتخت، با شهروندان کاری نخواهند داشت.

گفتنی است با وجود این که رئیس جمهوری آفریقای مرکزی از آمادگی دولت خود برای مذاکره با شورشیان خبر داده اما مخالفان با رد پیشنهاد دولت، بوزیزه را به نقض پیمان امضا شده بین دو طرف در سال 2007 متهم می کنند.