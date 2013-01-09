به گزارش خبرنگار مهر، ورزشگاه شهید کشوری در حالی به باشگاه استقلال واگذار شده است که بر اساس ادعای مدیران این باشگاه، فدراسیون‌های کاراته و بسکتبال نیز در آینده باید نسبت به ترک مجموعه فوق اقدام کنند.

در شرایط کنونی مشکل فدراسیون کاراته دو چندان شده است زیرا این فدراسیون بیش از این با مشکل بزرگی چون نداشتن سالن مواجه بود. چند سالی است که اهالی کاراته برای برگزاری مسابقات خود در تهران به نوعی "خانه به دوش" هستند و از این سالن به آن سالن می‌روند.

دو هفته پیش مسابقات سوپر لیگ در سالن فدراسیون هندبال برگزار شد و هفته قبل هم که سالن شهید افراسیابی شاهد برگزاری رقابتهای سوپر لیگ بود. با این وجود علیرضا سمندر در کنار پیدا کردن یک سالن آبرومند برای کاراته باید به فکر مکانی باشد برای استقرار دفتر فدراسیون! فدراسیونی که سهم بسزایی در موفقیت‌های کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیایی دارد.

در فاصله کمتر از دو سال تا بازی‌های آسیایی آسیایی 2014 "اینچئون" کره‌جنوبی باید تمرکز خود را روی پیدا کردن دفتر کار و سالن برای انجام برنامه‌های خود بگذارد.

علیرضا سمندر سرپرست فدراسیون کاراته در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص گفت: طی صحبت‌هایی که با مسئولان وزارت ورزش و جوانان داشتیم، قرار نیست ساختمان اداری مجموعه به استقلال واگذار شود و اینجا همچنان در اختیارمان خواهد ماند و جایی نمی‌رویم!

وی در خصوص مشکل سالن هم اظهار داشت: در چند سال اخیر محل برگزاری مسابقات برای کاراته به یک معضل تبدیل شده است. به وزارت ورزش می‌روم تا در این رابطه نیز مذاکره کرده و به نتیجه خوبی دست پیدا کنم.