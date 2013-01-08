خدمات شهری به مردم ری ادامه دارد/قانون جدایی ری اصلاح شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران در حاشیه جلسه امروز شورای اسلامی شهر در ری در جمع خبرنگاران با اشاره به دلیل قانونی ملغی شدن حکم اجرای انتصاب شهردار ری گفت: شهرداران را شورای شهر انتخاب می کند اما زمانی که شوراها فعالیت نداشته باشند قائم مقام آنها یعنی استاندار انتخاب شهردار را انجام می دهد اما اکنون ما نماینده ری هم محسوب می شویم و ری دارای شورای شهر است پس قائم مقام نباید شهردار انتخاب کند و در این شرایط حکم انتصاب شهردار توسط استاندار غیر قانونی است.

وی ادامه داد: امروز جلسه را در ری برگزار کردیم تا از نزدیک به مردم ری عرض سلام کرده و بگوییم تا وقتی شورا فعالیت می کند همچنان خدمات ارائه می شود و فرقی بین نقاط مختلف شهر نمی بینیم .

رئیس شورای شهر تهران تصریح کرد: شهر ری ادارات مستقل دارد، اما خدمات شهری اش به عهده ماست و ما همچنان این خدمات را ارائه می دهیم .

چمران در پاسخ به این سئوال که آیا انتخابات شورای اسلامی شهر تهران و ری جدای از هم برگزار می شود یا خیر گفت : برگزار کننده و ناظر این انتخابات مجلس است و مجلس باید در این خصوص تصمیم بگیرد ، هرچند که مجمع نمایندگان تهران و کمیسیون اصل 90 به صورت کتبی و رسمی اعلام کردند که این انتخابات باید به صورت یکپارچه برگزار شود .

وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا این دستور دائمی است یا خیر ، گفت : فعلا دستور توقف داده اند .

چمران همچنین در خصوص اصلاح قانون جدایی ری از تهران که 27 سال پیش به تصویب هیات دولت رسیده بود افزود : این قانون باید اصلاح شود اما اصلاح آن به عهده مجلس است ؛ این قانون باید در دولت یا مجلس شورای اسلامی اصلاح شود.

بر اساس این گزارش با شکایت علیرضا دبیر، مرتضی طلایی و حسن بیادی سه نفر از اعضای شورای شهر تهران ، بامداد امروز قاضی شعبه 28 دیوان عدالت اداری اجرای حکم شهردار شهر ری را لغو کرد.