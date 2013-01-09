به گزارش خبرگزاری مهر، محققان آمریکایی و کانادایی راهی برای اتمهای پادهیدروژن به دمایی 25 برابر چیزی که تاکنون به دست آمده پیدا کردند تا بتوانند ثبات بیشتری برای این ذرات فراهم کرده و مطالعه روی آن را تسهیل کنند.

این تکنیک پیشنهاد شده دربرگیرنده خرد کردن اتمهای پادهیدروژن با یک لیز به شیوه ای است که موجب می شود این اتمها انرژی بیشتری آزاد کرده و سرد شوند به شرط این که با نور کافی و فرکانس درست و همچنین تجهیزات خلاء فرا بالا (ultra high vacuum) بتوان ضدماده را به دام انداخت.

فرانسیس روبیشو از دانشگاه آلاباما و نویسنده مقاله ای درباره این تکینک که در مجله فیزیک B منتشر شده گفت: با کاهش انرژی پادهیدروژن، باید بتوان اندازه گیریهای دقیقتری از تمام پارامترهای آن تهیه کرد.

‏ پاد هیدروژن در مقابل هیدروژن قرار می‌گیرد. از آنجایی که اتم هیدروژن شامل یک پروتون و یک الکترون است. پادهیدروژن شامل پادپروتون و پادالکترون است. در سال 1995 اولین آزمایش‌ها برای تولید آن آغاز شد اما پادهیدروژن به علت داغ بودن بسیار زودتر از آنکه بتوان روی آن آزمایشی انجام داد از بین می‌رفتند.

ضدماده از ذراتی به نام ضدذره تشکیل شده‌است، که با ذرات معمولی فرق دارند. در ضد ماده بار هسته منفی و بار ذرات مداری مثبت است که معکوس ماده‌است. به عنوان مثال ذره‌ای به نام پوزیترون وجود دارد که تمام ویژگی‌هایش به جز بار الکتریکی مشابه الکترون است. پوزیترون حامل بار مثبت است در حالی که بار الکترون منفی است.

ایده ضدماده اولین بار بیش از 100 سال پیش مطرح شد اما از آنجا که ضدماده به محض این که در تماس با ماده قرار می گیرد از بین می رود، مطالعه روی آن بسیار دشوار است.

تنها در سه سال گذشته بود که دانشمندان توانستند اتمهای پادهیدروژن را مطالعه کنند و تاکنون تنها توانسته اند یک بار برای چند دقیقه این مطالعه را انجام دهند. در سال 2011، محققان سرن ( سازمان تحقیقات هسته ای اروپا) در ژنو توانستند اتمهای پادهیدروژن را به دام بیاندازند و رکورد 1000 ثانیه را ثبت کنند.

روش جدید سردکردن اتمهای پادهیدروژن از یک روش سرد کردن اتم اثبات شده با عنوان "داپلر" استفاده می کند. این اتمها پروتونها را از یک اشعه لیزر جذب می کند به گونه ای که آنها شتاب حرکت اتمها را کاهش می دهد و لرزش آنها را کم کرده و آنها را سرد می کند.

اگرچه از آنجا که در این تکینکها باید ضدماده را به دام انداخت، استفاده از شیوه داپلر برای سردکردن اتمهای پادهیدروژن بسیار دشوار است.

دانشمندان از طریق یک سری شبیه سازیهای رایانه ای نشان داده اند که اتمهای پادهیدروژن را می توان حدود 20 میلیوکلوین سردکرد، این میزان کمترین دمایی است که تاکنون به دست آمده است.

اگرچه هنوز فرآیندهای کنترل و به دام انداختن پادهیدروژن عمدتا ناشناخته است، اما دانشمندان اعتقاد دارند که روش سردکردن با لیزر باید میزان زمان به گرفتار کردن پادهیدروژن را افزایش دهد.