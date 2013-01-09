پیامدهای درگیری نیروهای پاکستانی و هندی در مرز کشمیر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، شبکه تلویزیونی "تایمز ناو" اعلام کرد: دولت هند عصر چهارشنبه کمیسیر عالی پاکستان را در اعتراض به کشته شدن دو سرباز هندی به دست نیروهای پاکستانی در خط مرزی کشمیر فرا می خواند.

رسانه های هندی اعلام کردند که دولت هند نگرانی شدید خود را به خاطر این حمله اعلام کرده و خواستار پاسخ طرف پاکستانی است.

سلمان خورشید وزیر خارجه هند نیز روز چهارشنبه اعلام کرد حمله پاکستان علیه نیروهای هندی در منطقه کشمیر باعث خدشه دار شدن روابط دهلی و اسلام آباد می شود.

این درحالیست که پاکستان ضمن رد این اتهامات اعلام کرد این گزارشها تبلیغی برای انحراف افکار عمومی از حمله یکشنبه گذشته سربازان هندی در خط مرزی است.

ارتش پاکستان، ارتش هند را متهم کرده که در منطقه کشمیر از "خط کنترل" که کشمیر آزاد و تحت کنترل هند را از هم جدا می کند، عبور کرده و در این بازرسی با ارتش پاکستان درگیر شده است.

کشمیر منطقه مورد مناقشه دو دهلی نو و اسلام آباد است و تاکنون تلاش نه چندان جدی مجامع بین المللی برای حل و فصل این اختلاف مرزی بین دوطرف به نتیجه ای منجر نشده است.

