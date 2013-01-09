  1. بین الملل
۲۰ دی ۱۳۹۱، ۱۶:۴۲

تحولات افغانستان/

22 عضو طالبان بازداشت شدند/ اعلام تلفات ارتش آمریکا در جنگ

22 عضو طالبان بازداشت شدند/ اعلام تلفات ارتش آمریکا در جنگ

اعلام تلفات ارتش آمریکا در جنگ افغانستان و بازداشت 22 عضو طالبان از جمله رویدادهای اخیر این کشور به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس در مطلبی اعلام کرد: از زمان اشغال افغانستان در اواخر 2001 تاکنون دو هزار و 43 نیروی آمریکایی در این کشور کشته شدند.

این در حالی است که آمار منتشر شده از سوی وزارت دفاع آمریکا یک عدد بیشتر از آماراعلام شده از سوی آسوشیتدپرس است که دوشنبه گذشته به روز شد.

وزارت دفاع آمریکا همچنین از کشته شدن 118 نظامی در خارج از افغانستان در عملیات‌ "آزادی پایدار" خبر داد.  

پنتاگون همچنین از زخمی شدن 18 هزار و 184 سرباز آمریکایی در جریان اقدامات خشونت بار در جنگ افغانستان خبر داد.

خبر دیگر اینکه وزارت کشور افغانستان امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: در جریان عملیات پلیس افغانستان در 24 ساعت گذشته در بخشهای مختلف این کشور بیش از 7 نفر کشته و 22 فرد دیگر بازداشت شدند.

پلیس ملی و ارتش افغانستان، 11 عملیات را در ولایتهای کونار، ننگرهار، لغمان، بغلان، اروزگان، میدان وردک، خوست، پکتیکا و هلمند انجام دادند.

کد مطلب 1787423

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها