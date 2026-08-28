تبیین معارف اسلام ناب نیازمند تربیت نیروهای فکری و میدانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدمهدی شریف‌تبار شامگاه پنجشنبه در حاشیه دوره‌های آموزشی مرکز معارف اسلام ناب شهید مالامیری شهرستان نوشهر، با سلام و درود بر پیامبر اکرم(ص) و اهل بیت(ع)، ضمن تقدیر از حضور امام جمعه، اساتید و معارف‌جویان در این دوره، اظهار کرد: امروز در فضای انقلاب اسلامی ایران تنفس می‌کنیم؛ انقلابی که پس از دوران ائمه اطهار(ع) زمینه برافراشته شدن پرچم حق را فراهم کرده است.

وی با اشاره به جایگاه و ویژگی‌های انقلاب اسلامی افزود: امام خمینی(ره) انقلاب اسلامی را حرکتی ویژه و منحصر به فرد در جهان معرفی کرده‌اند و در کنار همه دستاوردهای آن، بر یک نکته مهم نیز تأکید داشتند و آن، ضرورت تبیین و معرفی مبانی انقلاب و اسلام ناب است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با بیان اینکه در عرصه تبیین مبانی انقلاب اسلامی باید جدی‌تر وارد میدان شد، تصریح کرد: با وجود عظمت انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن، در حوزه تبیین و ارائه مبانی فکری این انقلاب، آن‌گونه که باید کار نکرده‌ایم و این مسئله یک ضرورت جدی برای حوزه‌های علمیه، مراکز علمی، فعالان فرهنگی و همه نیروهای انقلابی است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار ادامه داد: اگر قرار است اسلام حقیقی و اسلام ناب به جامعه معرفی شود، باید ویژگی‌های این اسلام به درستی تبیین شود؛ اسلامی که حامی مظلومان، مبتنی بر عقلانیت، دارای فلسفه و تفکر عمیق، اهل جهاد و مبارزه و مدافع حقوق ضعفا و محرومان است.

وی گفت: تأکید بر این مؤلفه‌ها نشان می‌دهد که در کنار اسلام ناب، برداشت‌ها و خوانش‌های انحرافی و غیرواقعی نیز وجود دارد و یکی از وظایف مهم جریان فرهنگی و تبلیغی، معرفی دقیق اسلام ناب و جلوگیری از تحریف مفاهیم دینی است.

آموزش و تربیت کادر، از نیازهای اساسی انقلاب است

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران با اشاره به تأکیدات شهید بهشتی بر آموزش و تربیت نیرو اظهار کرد: شهید بهشتی بر این باور بود که اساس کار تشکیلاتی باید بر آموزش و تربیت کادر قرار گیرد و هدف از این آموزش، تجهیز جامعه از نظر اندیشه اسلامی و بینش سیاسی است.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار افزود: اگر بتوانیم جامعه را به لحاظ فکری و سیاسی توانمند کنیم و سرچشمه‌های اندیشیدن را در ذهن و وجود افراد جاری سازیم، بخش مهمی از مسیر را پیموده‌ایم.

وی با اشاره به آیه ۲۵ سوره مبارکه حدید گفت: در این آیه شریفه آمده است که پیامبران با کتاب و میزان آمدند تا مردم خود برای برپایی عدالت قیام کنند؛ بنابراین بار حرکت‌های الهی و اجتماعی باید بر دوش مردم باشد و اگر مردم در این مسیر نقش‌آفرینی نکنند، اهداف انقلاب نیز به درستی محقق نخواهد شد.

حلقه‌های میانی باید از نظر فکری تقویت شوند

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با تأکید بر نقش حلقه‌های میانی و هسته‌های کنشگر در جامعه بیان کرد: اگر نیروهای فعال فرهنگی، مؤمنان و افرادی که در میدان‌های اجتماعی حضور دارند، از مبانی فکری انقلاب اسلامی فاصله بگیرند، حرکت جامعه دچار ناهماهنگی خواهد شد.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی اهداف مشخصی دارد و مسیر آن نیز حرکت به سمت قله‌های تعریف‌شده است؛ اما اگر بخشی از فعالان فرهنگی و دینی مسیر دیگری را انتخاب کنند و مقصد متفاوتی برای خود تعریف کنند، این مسئله می‌تواند به یکی از آسیب‌های جدی جامعه اسلامی تبدیل شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران خاطرنشان کرد: هدف از راه‌اندازی چنین دوره‌هایی، ایجاد همین پشتوانه فکری و تربیت نیروهایی است که بتوانند در حوادث و شرایط مختلف، نقش‌آفرینی مؤثر داشته باشند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به برنامه‌های در دست اجرا در استان مازندران گفت: با محوریت ائمه جمعه و همراهی فعالان فرهنگی و دغدغه‌مندان، دوره‌های مختلفی برای مخاطبان عمومی، جوانان، دانش‌آموزان و فعالان فرهنگی در حال طراحی و اجراست.

وی افزود: تلاش شده است محتوای آموزشی متناسب با گروه‌های سنی و مخاطبان مختلف ارائه شود و برای دانش‌آموزان و جوانان نیز سرفصل‌هایی متناسب با شرایط و نیازهای آنان تدوین شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران از ظرفیت علمی استان به عنوان یکی از نقاط قوت این طرح یاد کرد و گفت: مازندران از سرمایه‌های فکری و علمی ارزشمندی برخوردار است و می‌توان با استفاده از ظرفیت اساتید و صاحب‌نظران استان، این دوره‌ها را به شکل جدی‌تر و عمیق‌تر دنبال کرد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار افزود: در کنار دوره‌های عمومی، دوره‌های ویژه مدیران و همچنین دوره‌های تخصصی برای برخی نهادها و مجموعه‌ها نیز پیش‌بینی شده است و نمونه‌هایی از این دوره‌ها در مراکز دانشگاهی و فرهنگی استان در حال برگزاری است.

وی یکی از ویژگی‌های دوره‌های جدید معارف اسلام ناب را ارائه مباحث در قالب یک نظام فکری منسجم دانست و تصریح کرد: یکی از آسیب‌های برخی دوره‌های گذشته این بوده که مطالب از سوی استادان مختلف و بدون قرار گرفتن در یک چارچوب مشخص ارائه می‌شد؛ به همین دلیل ممکن بود فرد مطالب زیادی بیاموزد، اما یک نظام فکری منسجم در ذهن او شکل نگیرد.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار ادامه داد: در دوره‌های جدید تلاش شده است مباحث در یک نظام اندیشه‌ای مشخص ارائه شود تا معارف مختلف در جایگاه خود قرار گیرد و فرد بتواند هنگام مواجهه با مسائل و شبهات، تشخیص دهد هر موضوع را باید در چه چارچوبی تحلیل و پاسخگویی کند.

وی اضافه کرد: اگر دانش و دانسته‌های انسان نظام‌مند نباشد، در مقام پاسخگویی به مسائل و شبهات با مشکل مواجه می‌شود، اما آموزش منسجم می‌تواند به شکل‌گیری یک ساختار ذهنی و فکری کمک کند.

هدف دوره‌ها تربیت «میدان‌دار» است

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران تأکید کرد: هدف ما صرفاً آموزش مخاطب نیست، بلکه به دنبال تربیت میدان‌دار هستیم؛ افرادی که بتوانند در متن جامعه و در شرایط مختلف، نقش‌آفرینی و جریان‌سازی کنند.

حجت‌الاسلام شریف‌تبار افزود: ارتباط با افرادی که در این دوره‌ها شرکت می‌کنند، پس از پایان دوره نیز باید ادامه داشته باشد و این افراد در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، امر به معروف، اندیشه‌ای و جهاد تبیین به کار گرفته شوند.

تجربه حزب‌الله لبنان؛ پیوند مجاهدت با اندیشه

حجت‌الاسلام شریف‌تبار با اشاره به تجربه حزب‌الله لبنان و نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در تقویت بنیه فکری این جریان اظهار کرد: در بررسی تجربه حزب‌الله لبنان این سؤال مطرح می‌شود که چگونه این جریان توانست در شرایط سخت و پیچیده منطقه‌ای، چنین استقامت و ثباتی از خود نشان دهد.

وی ادامه داد: یکی از نکات مهم، توجه به پشتوانه فکری و اندیشه‌ای نیروهای مقاومت است. شهید حاج قاسم سلیمانی با نگاه عمیق و آینده‌نگر خود، زمینه حضور اساتید حوزه اندیشه و مبانی فکری را در میان نیروهای حزب‌الله فراهم کرد.