علیرضا اکبر پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پیروزی استقلال برابر سپاهان گفت: ۱۰ دقیقه دو گل و کسب سه امتیاز و ۸۰ دقیقه یک بازی منطقی و بدون اشتباه یک اتفاق مثبت برای این تیم است. استقلال همه نکات فنی را رعایت کرد و بازیکنان بدون اشتباه بازی کردند تا توانستند با کسب سه امتیاز صدر جدول را در اختیار خود قرار دهند.

نقش یک بازیکن در گل نخوردن استقلال

وی در خصوص عملکرد خط دفاع آبی پوشان گفت: سه بازی بدون گل خورده یعنی نظم و داشتن ساختار دفاعی و هماهنگی بین مدافعان در تمام دقایق بازی. در اینکه خط دفاع عملکرد خوبی در سه بازی داشته شکی نیست ولی عارف آقاسی نشان داد که در بهترین فرم آمادگی قرار دارد و فصل گذشته با اشتباه کادر فنی کنار گذاشته شد و از جام جهانی هم دور ماند. آبی پوشان در تمام خطوط عملکرد خوبی داشتند و بازیکنان به خوبی یکدیگر را در زمین پیدا می‌کنند و این هماهنگی تیمی باعث شده که همه تیم های لیگ برتری از استقلال واهمه داشته باشند.

فولاد خطرناک مثل همیشه



کارشناس فوتبال در مورد دیدار هفته چهارم استقلال برابر فولاد خوزستان که در اهواز برگزار خواهد شد گفت: استقلال به یک بازی سخت دیگر رسید. فولاد خوزستان به همراه گرمای اهواز میزبان استقلال هستند. آبی پوشان بازی سختی خواهند داشت ولی با شناختی که از این تیم پیدا کرده‌ایم آبی ها در هر بازی فقط به برد فکر می‌کنند تا بتوانند صدر جدول را حفظ کنند.

وی ادامه داد: بطور حتم کادر فنی آبی پوشان برنامه خاصی برای این دیدار دارد و باید طوری برنامه ریزی کنند که بتوانند در گرمای وحشتناک جنوب دست خالی به تهران برنگردند. دیدار دو تیم همیشه تماشایی بوده و اعتقاد دارم جمعه هواداران دو تیم یک بازی زیبا را تماشا خواهند کرد و امیدوارم آبی ها با برد زمین را ترک کنند.



تصمیم درست بختیاری زاده در برخورد با یک بازیکن

اکبرپور با ابراز رضایت از رفتار حرفه ای بختیاری زاده در خصوص برخورد با کوشکی گفت: استقلال یک تیم بزرگ و پرطرفدار است با داشتن اسطوره هایی که روز پیراهن آبی را برتن می‌کردند. بازیکن نباید بخاطر یک تعویض اعتراض کند و خود را تافته جدا بافته بداند. تشخیص اینکه چه کسی بازی کند یا از زمین خارج شود بعهده سرمربی است پس هیچکس حق اعتراض ندارد. بختیاری زاده نشان داد که بی نظمی جایی در استقلال ندارد و اصول را بخاطر برد زیر پا نمی‌گذارد. این روند باید در همه تیم ها اتفاق بیفتد تا شاهد اعتراض های غیر حرفه ای برخی بازیکنان در طول فصل پیش رو نباشیم.

تراکتور دست بردار استقلال نیست



کارشناس فوتبال در خصوص نتایج هفته سوم لیگ گفت: هنوز تیم ها شکل واقعی خود را پیدا نکرده اند ولی هفته پرگل را شاهد بودیم و حساس ترین بازی بعد از دیدار استقلال و سپاهان بازی تراکتور و پرسپولیس بود که تبریزی‌ها در لحظات پایانی به پیروزی رسیدند تا همچنان به دنبال استقلال در صدر جدول باشند. پرسپولیس بازی بزرگ را واگذار کرد تا وارد بحران شود. در مجموع شاهد هفته خوبی در لیگ بودیم و نتایج طوری رقم خورد که جابه جایی زیادی در جدول لیگ داشته باشیم . البته جذابیت لیگ به همین تغییرات جدولی است که امیدواریم در هفته های بعد هم شاهد بازی های پرگل در فوتبال کشورمان باشیم .