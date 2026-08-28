تنها ۸ کیلومتر از ۲۳۵ کیلومتر شبکه فاضلاب گلپایگان اجرا شده است

قاسم حمزه‌لو،در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به یکی از مهم‌ترین پروژه‌های اجرا شده در سال‌های اخیر اظهار کرد: اتصال خط ۳۰۰ چدن از مخزن رکابدار به مرکز شهر که از سال‌های گذشته به دلیل عدم صدور مجوز در زیر کانال آب منطقه رکابدار بلاتکلیف مانده بود، در اسفند ماه سال گذشته و فروردین ماه امسال به بهره‌برداری رسید. این پروژه که در سال ۱۴۰۱ با اعتبار ۴۰۰ میلیون تومان به پیمانکار واگذار شده بود، به دلیل مشکلات اجرایی و عدم دریافت مجوزها به سرانجام نرسید، اما با پیگیری‌های مستمر و همکاری شرکت آب منطقه‌ای و حمایت‌های دکتر عظیمی، مجوزهای لازم صادر شد و عملیات اتصال این خط به صورت امانی و با هزینه‌ای حدود ۲۰۰ میلیون تومان به انجام رسید.

وی افزود: این خط انتقال قادر است تا ۷۰ لیتر در ثانیه آب را به مرکز شهر منتقل کند و علاوه بر نقش پدافندی، بخش عمده‌ای از مشکلات افت فشار آب در خیابان امام حسن مجتبی(ع)، منطقه ابولان و سایر نقاط شهر را برطرف کرده است. به گفته وی، پس از اجرای این طرح، شهروندان ساکن خیابان شهید احمدی و کوچه مسجد حاجی در ساختمان‌های چندطبقه نیز از بهبود محسوس فشار آب بهره‌مند شده‌اند و در بسیاری از موارد نیازی به استفاده از پمپ‌های تقویت فشار ندارند که این امر موجب صرفه‌جویی در مصرف برق نیز شده است.

حمزه‌لو در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن گفت: بخشی از شبکه آب‌رسانی این طرح به طول حدود ۳ هزار و ۳۰۰ متر در سال ۱۴۰۳اجرا شد و در سال ۱۴۰۴حدود۶۰۰متر نیز توسعه شبکه در محدوده نهضت ملی مسکن طلاب انجام گرفت. هم‌اکنون تمامی واحدهای نهضت ملی مسکن شهرستان از خدمات آب، برق و گاز برخوردار هستند.

وی با اشاره به چالش کم‌آبی در برخی روستاهای شهرستان در سال گذشته اظهار کرد: به دلیل خشکسالی و کاهش منابع آبی، روستاهای قرغن، حاجیله و هرستانه در منطقه پشتکوه با کمبود شدید آب مواجه شدند و در مجموع ۵۰۰ سرویس تانکر آب، معادل ۶ هزار مترمکعب آب شرب، برای تأمین نیاز ساکنان این مناطق ارسال شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب گلپایگان یکی از مشکلات موجود را نبود تانکر آبرسانی در شهرستان عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، یک دستگاه تانکر آبرسانی از اصفهان تأمین و به شهرستان منتقل شد که ارزشی در حدود ۱۰ میلیارد تومان دارد و اکنون در مواقع بحرانی در اختیار شهرستان قرار دارد.

وی همچنین از ایجاد یک شیر هیدرانت در روستای عباس‌آباد خبر داد و افزود: با راه‌اندازی این محل آبگیری، تانکرها دیگر نیازی به مراجعه به مرکز شهرستان برای تأمین آب ندارند و همین موضوع موجب کاهش چشمگیر ترددها و افزایش تعداد سرویس‌های آبرسانی روزانه به سه روستا می شود.

حمزه‌لو در بخش دیگری از سخنان خود از ایجاد دو علمک جدید آبرسانی در شهرستان خبر داد و گفت: یکی از این علمک‌ها در محل مخزن شرکت زراعی و دیگری در تصفیه‌خانه آب پیش‌بینی و اجرا شده است. تجربه جنگ ۱۲ روزه و ضرورت آمادگی در شرایط بحرانی نشان داد که وجود چندین نقطه تأمین آب اضطراری در سطح شهرستان ضروری است و این زیرساخت‌ها می‌تواند در مواقع خاص نقش مهمی در تأمین آب مورد نیاز شهروندان ایفا کند.

وی با اشاره به اصلاح شبکه آب در روستاهای شهرستان اظهار کرد: اولویت شرکت آب و فاضلاب در سال‌های اخیر، روستاهای دوردست به‌ویژه روستاهای منطقه پشتکوه و مجتمع آبرسانی عربستان بوده است. در همین راستا، حدود ۲۳۰۰متر اصلاح شبکه در روستای تیکن اجرا شد که تقریباً کل شبکه این روستا را پوشش داد. همچنین در مجموع طی دو سال گذشته، ۱۴ کیلومتر اصلاح شبکه آب در روستاهای مختلف شهرستان انجام شده که تقریباً تمامی روستاها از این اقدامات بهره‌مند شده‌اند.

حمزه‌لو افزود: یکی از مشکلات مهم موجود، خط انتقال آب از روستای سراور به شیدآباد به طول یک‌هزار و ۱۷۰ متر بود که به دلیل فرسودگی با شکستگی‌های متعدد مواجه می‌شد. این خط به صورت امانی در سال گذشته اصلاح شد و در حالی که پیش از آن به طور متوسط هفته‌ای دو مورد شکستگی در این مسیر رخ می‌داد، طی یک سال اخیر هیچ‌گونه حادثه و شکستگی در این خط گزارش نشده است که این موضوع نقش مؤثری در کاهش هدررفت آب داشته است.

رئیس اداره آب و فاضلاب گلپایگان با اشاره به رفع مشکل افت فشار آب در روستای رباط‌ ملکی گفت: در سال گذشته و پس از دریافت بازخوردهای مردمی، روبروی پمپ بنزین گوگد با اخذ مجوز از شهرداری گوگد، عملیات اصلاح و افزایش ظرفیت خط ورودی انتقال آب این منطقه اجرا شد که خوشبختانه مشکل افت فشار آب در این محدوده برطرف شد.

وی یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیربنایی شهرستان را اجرای کلکتور اصلی فاضلاب گلپایگان به گوگد عنوان کرد و افزود: در سال گذشته، دو هزار و ۳۰۰ متر از این کلکتور با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان اجرا شد. هرچند به دلیل عدم اتصال کامل شبکه، این پروژه هنوز برای عموم مردم ملموس نیست، اما یکی از زیرساخت‌های اساسی توسعه شبکه فاضلاب شهرستان به شمار می‌رود. در حال حاضر از مجموع ۲۳۵ کیلومتر شبکه مورد نیاز شهرستان، حدود هشت کیلومتر اجرا شده است و با تأمین اعتبارات لازم، توسعه این شبکه ادامه خواهد یافت.

حمزه‌لو در ادامه از راه‌اندازی ساختمان شیمیایی تصفیه‌خانه آب خبر داد و گفت: این بخش وظیفه تزریق مواد شیمیایی مورد نیاز از جمله کلر و مواد منعقدکننده را بر عهده دارد. در گذشته این فرآیند به صورت دستی انجام می‌شد، اما اکنون با نصب تجهیزات و سامانه‌های جدید، عملیات تزریق مواد به صورت کاملاً مکانیزه و خودکار انجام می‌شود که نقش مهمی در افزایش کیفیت آب شرب دارد.

وی همچنین از راه‌اندازی مجدد سامانه ازن و بازگشت آن به مدار بهره‌برداری خبر داد و افزود: اتصال گاز به تصفیه‌خانه آب نیز از دیگر اقدامات مهم سال گذشته بود. پیش از این، تصفیه‌خانه از نعمت گاز محروم بود و همکاران مستقر در این مجموعه به ویژه در فصل سرما با مشکلات متعددی مواجه بودند که خوشبختانه این مشکل برطرف شد.

رئیس اداره آب و فاضلاب شهرستان گلپایگان در بخش دیگری از سخنان خود به تکمیل محوطه و دیوارکشی زمین تأسیسات آب و فاضلاب در محدوده بین روستاهای وارنیون و شیدآباد اشاره کرد و گفت: این زمین حدود ۲۰ سال پیش تملک شده بود و سال گذشته با انعقاد قراردادی به ارزش ۱۲ میلیارد تومان عملیات دیوارکشی آن انجام شد. در حال حاضر پروژه به طور کامل اجرا شده و تنها نصب درب ورودی باقی مانده است.

وی افزود: در راستای اجرای مصوبات شورای تأمین و مدیریت بحران شهرستان، خط انتقال فاضلاب به طول یک‌هزار و ۳۲۰ متر به این مجموعه اجرا شد که با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد تومان به بهره‌برداری رسید. همچنین با همکاری شهرداری، چاه‌های مورد نیاز نیز تأمین شد تا بخشی از مشکلات فاضلاب مسکن مهر مرتفع شود.

حمزه‌لو از تعویض یک‌هزار و ۷۰۰ دستگاه کنتور آب در سطح شهرستان طی دو سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: این اقدام نقش مؤثری در مدیریت مصرف، کاهش هدررفت آب و کنترل افت فشار شبکه داشته است.

وی همچنین به اصلاح خط انتقال فرسوده پل فقستان اشاره کرد و گفت: این خط که قدمتی مربوط به قبل از انقلاب داشت، سال‌ها با شکستگی‌های متعدد و قطعی آب همراه بود و موجب نارضایتی ساکنان منطقه می‌شد. با پیگیری‌های انجام شده و همکاری فرمانداری، بخشداری و سایر دستگاه‌های مرتبط، عملیات اصلاح این خط به انجام رسید و طی دو ماه گذشته هیچ‌گونه حادثه یا شکستگی در این محدوده گزارش نشده است.