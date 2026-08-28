به گزارش خبرنگار مهر، وقف به عنوان یکی از برجسته‌ترین و پایدارترین نهادهای حقوقی، اقتصادی و اجتماعی در تاریخ اسلام، نقشی بی‌بدیل در شکل‌گیری، پویایی و تداوم تمدن اسلامی ایفا کرده است. این سنت حسنه که بر پایه ایثار، نوع‌دوستی و دوراندیشی استوار است، سازوکاری قانونی و دینی برای جاویدان ساختن اموال در مسیر خیر و خدمت به عموم مردم فراهم می‌آورد. در حقیقت، وقف تنها یک اقدام نیکوکارانه ساده یا انفاقی زودگذر نیست، بلکه ساختاری هدفمند برای تبدیل سرمایه‌های فردی به دارایی‌های اجتماعی ماندگار است.

مفهوم جوهری وقف در فقه اسلامی با عبارت معروف «نگه‌داشتن اصل مال و آزاد ساختن منافع آن» (حبسُ الأَصل و تَسبیلُ المَنفَعة) تعریف می‌شود؛ به این معنا که مالک، ملک یا سرمایه خود را از چرخه نقل‌وانتقال، خرید و فروش، معامله و ارث خارج کرده و ثمره، منافع و درآمد آن را وقف بهره‌برداری گروه‌های خاصی از مردم یا آحاد جامعه در زمینه‌های آموزشی، بهداشتی، عبادی و رفاهی می‌نماید. این نهاد بی‌نظیر به سبب پیوند وثیق با آموزه‌های اعتقادی و اخلاقی اسلام، توانسته است در طول قرون متمادی، ساختار اجتماعی و اقتصادی جوامع اسلامی را در برابر تکانه‌ها و گسست‌های تاریخی محافظت کند و حیات فرهنگی مسلمانان را پویایی ببخشد.

ریشه‌های قرآنی و روایی نهاد وقف و سیره معصومین (ع)

اگرچه واژه «وقف» به صورت مستقیم و صریح در قرآن کریم نیامده است، اما بنیان‌های مفهومی و ارزش‌های سازنده آن در آیات متعددی که به مفاهیمی چون «احسان»، «انفاق»، «تعاون در برّ و تقوا»، «صدقه» و «کسب نیکی» می‌پردازند، کاملاً مشهود است. آیه شریفه «لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّی تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ» (هرگز به حقیقت نیکی دست نمی‌یابید مگر آنکه از آنچه دوست دارید انفاق کنید) به عنوان یکی از اصلی‌ترین مستندات قرآنی ترغیب‌کننده به وقف شناخته می‌شود. صحابه پیامبر (ص) و پیروان مکتب اهل‌بیت (ع) با شنیدن این‌گونه آیات، باارزش‌ترین اموال و املاک خود را در راه خدا وقف می‌کردند.

در سنت نبوی و روایات اهل‌بیت (ع) نیز وقف به عنوان «صدقه جاریه» توصیف شده است؛ صدقه‌ای که حتی پس از مرگ انسان، پرونده اعمال خیر او را باز نگه می‌دارد و برکات مادی و معنوی آن همواره به روح واقف می‌رسد. پیامبر اکرم (ص) در حدیثی مشهور می‌فرمایند: «چون انسان بمیرد، پرونده اعمالش بسته می‌شود مگر از سه چیز: صدقه جاریه (وقف)، دانشی که دیگران از آن بهره‌مند شوند، و فرزند صالحی که برای او دعا کند.»

سیره عملی پیامبر اعظم (ص) و ائمه اطهار (ع) روشن‌ترین گواه بر اهمیت وقف در جهان‌بینی اسلامی است. نخستین وقف‌ها در تاریخ اسلام توسط شخص رسول‌الله (ص) انجام شد؛ از جمله وقف موقوفات مخیریق (بستان‌های هفت‌گانه معروف به حوائط سبعه) و همچنین زمین‌های منطقه‌ای از خیبر و فدک که درآمد آن‌ها صرف دراماندگان و در مسیر خیر عمومی می‌شد.

این خط مشی ارزشمند به صورت گسترده‌تر در زندگی حضرت علی (ع) تجلی یافت. امیرالمؤمنین (ع) با دست‌رنج خود چاه‌ها و قنات‌های فراوانی را در مناطقی چون «ینبع»، «بئر علی» و «مدینه» حفر کرده و نخلستان‌های وسیعی را احداث نمودند، اما هیچ‌گاه این اموال را به عنوان دارایی شخصی برای وارثان باقی نگذاشتند، بلکه آن‌ها را وقف فقرا، دراماندگان، ابن‌السبیل و زائران بیت‌الله الحرام کردند. وقف‌نامه‌های به‌جامانده از امام علی (ع) از دقیق‌ترین و پیشرفته‌ترین سندهای حقوقی در مدیریت موقوفات به شمار می‌روند که در آن‌ها چگونگی تولیت، نحوه تقسیم درآمدها و مصارف مشخص شده است.

همچنین حضرت فاطمه زهرا (س) و دیگر امامان معصوم (ع) هر یک موقوفاتی را برای نفع مستمندان، حمایت از آل پیامبر و پاسداری از مکتب اهل‌بیت باقی گذاشتند که این اقدام، الگویی عملی برای تمامی شیعیان و مسلمانان در طول تاریخ گردید.

نقش وقف در توسعه علمی، اجتماعی و پایداری تمدن اسلامی

وقف در طول تاریخ اسلام، موتور محرکه اصلی اداره امور جامعه و گسترش فرهنگ و دانش بوده است. یکی از شگفت‌انگیزترین ابعاد نهاد وقف، استقلال ساختارهای علمی و آموزشی از دولت‌ها و حکومت‌ها بود. مدارس بزرگ، حوزه‌های علمیه، کتابخانه‌ها و دانشگاه‌های تاریخی عالم اسلام — نظیر نظامیه‌ها، دانشگاه الأزهر، و حوزه‌های علمیه نجف و قم — همگی بر پایه تمکن مالی حاصل از درآمدهای وقف اداره می‌شدند. این امر باعث می‌شد که دانشمندان، متفکران و طلاب علوم دینی بدون وابستگی به دستگاه قدرت و بی‌آنکه دغدغه‌های معیشتی داشته باشند، به پژوهش، آموزش و گسترش دانش بپردازند. وقف کتاب، احداث کتابخانه‌های عمومی و تأمین هزینه‌های نسخه‌برداری و نگارش کتاب‌ها، فرهنگ مکتوب اسلامی را از نابودی در حوادث روزگار مصون داشت.

در بعد اجتماعی و رفاهی نیز وقف جامع‌ترین چتر حمایتی را برای اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر جامعه فراهم می‌کرد. ساخت بیمارستان‌ها (دارالشفاها و بیمارستان‌های تاریخی که خدمات درمانی و دارویی رایگان ارائه می‌دادند)، حمام‌های عمومی، آب‌انبارها، پل‌ها، کاروان‌سراها و قنات‌ها عمدتاً از محل موقوفات خیرین شکل می‌گرفت. وقف نه تنها نیازهای کارکردی و زیستی جامعه را برطرف می‌ساخت، بلکه ابعاد بسیار انسانی و لطیفی را نیز پوشش می‌داد؛ چنان‌که در تاریخ ثبت شده است موقوفاتی برای اطعام طیور و حیوانات بی‌پناه، تامین جهیزیه دختران بی‌سرپرست، آزادسازی زندانیان غیرعمد، و حتی موقوفاتی برای جبران خسارت ظرف‌های شکسته‌ای که خادمان یا کودکان خردسال می‌شکستند وجود داشته تا از تنبیه یا دل‌شکستگی آنان جلوگیری شود.

از منظر اقتصادی، وقف یکی از کارآمدترین ابزارهای تعدیل ثروت و کاهش فاصله طبقاتی در جامعه اسلامی است. با مکانیزم وقف، ثروت از انحصار طبقات مرفه خارج شده و منافع آن به صورت مستمر و دائم به طبقات کم‌درآمد تزریق می‌شود، بدون آنکه شوک‌های اقتصادی یا دخالت‌های قهرآمیز دولتی در مالکیتی صورت گیرد. پایداری حقوقی وقف — که تغییر کاربری، فروش یا انتقال آن را مگر در شرایط بسیار خاص و استثنایی ممنوع می‌سازد — سبب شده است تا سرمایه‌های وقفی برای قرن‌های متمادی بازدهی داشته باشند و ارزش اقتصادی خود را حفظ کنند.

در نهایت، جایگاه وقف در فرهنگ اسلامی را باید در پیوند خوردن نیت‌های پاک فردی با منافع و آرمان‌های جمعی جست‌وجو کرد. وقف روحیه ایثار، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و اخوت اسلامی را در جامعه زنده نگه می‌دارد و فرد را از خودخواهی به سمت نگرشی الهی و تمدن‌ساز سوق می‌دهد. امروزه نیز بازآفرینی نهاد وقف و انطباق آن با نیازهای جدید جوامع — مانند وقف در زمینه‌های فناوری، پژوهش‌های پزشکی، حفاظت از محیط‌زیست و کارآفرینی برای جوانان — می‌تواند همانند گذشته، وقف را به بالی پرتوان برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای حیات فرهنگی و مادی امت اسلامی تبدیل کند.