هیچ گاه نگفتم موسوی وکروبی اهل فتنه نیستند گفتم راس فتنه نیستند

حبیب الله عسگراولادی در گفتگو با خبرنگار مهربا توضیح در خصوص اظهارت اخیر خود در مورد عملکرد موسوی و کروبی در فتنه گفت: حرف های بنده در خصوص بازخوانی فتنه سال 88 قدری متفاوت با قرائت برخی در مورد پایداری و اصل فتنه و کارگردانان و عمله و اکره آن بود به همین دلیل واکنش های متفاوت داشت.

وی با بیان اینکه در هیچ یک از سخنان خود کلمه "تبرئه" یا "تطهیر" کسانی که دستی در فتنه سال 88 داشتند نبرده ام، گفت: اینها ترجمه هائی است که برخی از دیدگاه های بنده کرده اند. عده ای دوست دارند به تحولات سیاسی و اجتماعی طوری نگاه کنند که خود می‌خواهند که این عملی نیست و با واقعیت ها هم فاصله پیدا می کند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، تاکید کرد: حرف بنده این است که آمریکا و رژیم صهیونیستی و رژیم مکار انگلیس سران فتنه سال 88 بودند. اگر کسی توفیق پیدا نکند این مفهوم را درک کند قطعا در فتنه آینده گرفتار خواهد شد.

وی ادامه داد: حرف دوم بنده این بود که عده ای در این فتنه گرفتار شدند و به نوعی هم در بسترسازی آن شرکت داشتند. هرچه خوبان انقلاب به آنها نصیحت کردند با سران فتنه مرزبندی کنید گوش نکردند. عده ای فتنه گر هم دور اینها را گرفتند و آن شد که همه دیدیم.

عسگراولادی با تاکید براینکه ما باید فضایی را در سپهر سیاست ایران بوجود بیاوریم تا تکرار شرارت فتنه سال 88 به صفر نزدیک شود اذعان داشت: باید آنهایی را که اسیر و مفتون واقع شدند نجات دهیم تا بتوانیم فصل سربازگیری دشمنان از خیمه انقلاب را پایان یافته سازیم. ممکن است در بازگشت کسانی که فریب دشمن را خوردند به خیمه انقلاب توفیق نداشته باشیم، اما اصراری هم نباید این طرف وجود داشته باشد که آنها همچنان فاصله خود را با انقلاب و مردم حفظ کنند.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، با بیان اینکه طی سه سال گذشته بسیاری از کسانی که از روی غفلت به دام فتنه گران افتاده بودند به دامن انقلاب برگشته اند، یادآور شد: ممکن است هم جایی رسما نگفته باشند، اما خودشان می دانند به بیراهه رفته بوده و برگشته اند.

وی با بیان اینکه برخی اهانت کردن و تقبیح و مسابقه گذاشتن در بدو بیراه گفتن به کسانی که اسیر فتنه بوده و هستند نوعی سیاست ورزی می دانند گفت: به نظر اینجانب بطور قطع اشتباه می کنند.

عسگراولادی، افزود: راه هایی هم برای مقابله با سران فتنه یعنی آمریکا و غرب وجود دارد باید آن را تجربه کرد شاید هزینه های نبرد نرم با آمریکا را به کمترین مقدار ممکن کاهش دهیم.

وی ضمن انتقاد از انعکاس تحریف شده سخنانش تاکید کرد: می‌گویند بنده گفته ام موسوی و کروبی نقشی در فتنه نداشته اند. نمی دانم برخی که مواضع بنده را در قبل از انتخابات و بعد از انتخابات رصد کرده اند و می دانند بنده در صف مقدم از حریم ولایت و انقلاب حرکت کرده ام و این ثبت است در رسانه ها؛ من کجا این حرف را زده ام.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، تصریح کرد: بنده می گویم آدرس غلط به مردم ندهید. سر فتنه آمریکاست برای همین امام و رهبری همیشه لبه تیز حمله خود را به سمت آمریکا می گیرند. موسوی و کروبی و شماری از افرادی که در طول انقلاب خدماتی به نظام و انقلاب و رهبری داشتند در فتنه سال 88 گرفتار شده اند. عده ای دور آنها را گرفتند و نگذاشتند پیام مردم و خیرخواهی رهبری به آنها برسد.

رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، خاطرنشان کرد: بنده صریحا گفته ام که آنها در برابر نظام و مردم ایستاده بودند و باید پاسخگو باشند. مردم و نظام با کسی شوخی ندارند. روز 9 دی همه دیدند عکس العمل مردم را، این را نمی شود از صفحه تاریخ معاصر پاک کرد.

عسگراولادی، با تاکید براینکه راه برای آنهایی که غافلانه در خط شیطان عمل کرده اند بسته نیست، گفت: آنها با تبری جستن از فتنه و کارگزاران فتنه می توانند در صفوف مردم قرار گرفته و از شیطان بزرگ دوری گزینند و تولی به ولایت را همراه مردم با اخلاص جلائی مناسب بخشند.