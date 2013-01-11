دولت آمریکا تصاویر کشته شدن بن لادن را منتشر کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اشپیگل، در حالی که دولت آمریکا اطلاعات مربوط به "اسامه بن لادن" را به عنوان اطلاعات محرمانه طبقه بندی کرده، گروهی از فعالان حقوقی این کشور می خواهند واشنگتن را به افشای این اطلاعات وادارند.

بر این اساس فعالان سازمان دیده بان حقوقی آمریکا با شعار "هیچ کس فراتر از قانون نیست" ضمن شکایت از دولت آمریکا خواستار انتشار 52 تصویر مربوط به عملیات کشته شدن رهبر القاعده شده اند.

به گفته این حقوقدانان، این درخواست حق تمام شهروندان آمریکایی است، چرا که طبق قانون همه آنها حق دسترسی آزاد به اطلاعات را دارند. با این حال، مقامات دولت آمریکا با این ادعا که انتشار تصاویر مذکور امنیت ملی این کشور را به خطر می اندازد، از انجام این خواسته سرباز می زنند.

طبق اعلام دولت آمریکا بن لادن در عملیات شب دوم ماه می 2011 توسط کماندوهای یگان ویژه نیروی دریایی ارتش این کشور در منطقه ابوت آباد واقع در حومه پایتخت پاکستان کشته شده است.

این در حالی است که تا کنون هیچ تصویر و مدرکی در تایید این ادعا منتشر نشده و این مسئله تردیدهایی را در مورد صحت اخبار منتشر شده در مورد چگونگی مرگ بن لادن به وجود آورده است.