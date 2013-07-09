به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پاکستان تریبون، کمیسیون تحقیق درباره قتل سرکرده سابق شبکه القاعده در گزارش جدیدی، دولت پاکستان را به کوتاهی و بی کفایتی در پرونده اسامه بن لادن متهم کرد، چنانچه وی بدون اطلاع سرویس های اطلاعاتی به مدت بیش از 9 سال در پاکستان زندگی کرده است.

بر اساس این گزارش که در اختیار الجزیره و دیگر خبرگزاری ها قرار گرفته است، سرویس اطلاعاتی و ارتش پاکستان به خاطر قصور در پرونده بن لادن مورد انتقاد شدید قرار گرفته و حتی اتهاماتی درباره بی کفایتی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی پاکستان یا همکاری با القاعده برای مخفی کردن حضور بن لادن مطرح شده است.

پاکستان تریبون در ادامه به حمله جاسوسان سرویس اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) به محل اقامت بن لادن در نزدیکی آکادمی ارتش پاکستان در روز دوم مه به شهر ابوت آباد اشاره می کند که زندگی وی در نزدیکی آکادمی ارتش رسوایی بزرگی را برای قوای نظامی پاکستان به بار آورده است.

در این گزارش آمده است که بن لادن در سال 2001 هنگام اشغال افغانستان، در تابستان 2002 وارد پاکستان شد و سپس سرکرده سابق القاعده در آگوست 2005 به ابوت آباد منتقل شد و بیش از 9 سال را در آنجا سپری کرد که سرویس اطلاعاتی پاکستان هیچ گونه گزارشی را در این باره منتشر نکرد.

در پی حمله کماندوهای آمریکایی به محل اقامت بن لادن و کشتن وی و بنا به درخواست پارلمان کمیته ای برای انجام تحقیقات مستقل در این باره تشکیل و با مقامات بلندپایه نظامی و غیرنظامی، سه همسر بن لادن پیش از عزیمت به عربستان مصاحبه شد.

در این گزارش حمله کماندوهای آمریکایی به ابوت آباد نقض حاکمیت پاکستان عنوان شده است و از دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی به خاطر بی توجهی به وضعیت غیر عادی این خانه، استفاده نکردن از اینترنت، خالی از سکنه بودن شدن منزل بن لادن و حتی غیرنظامیان به خاطر بی توجهی به وضعیت مشکوک این خانه انتقاد شده است.