زیارت ازبعید حضرت رسول(ص) در 350 مسجد خراسان شمالی قرائت شد

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالروز رحلت نبی اسلام، صبح و عصر جمعه زیارت ازبعید حضرت رسول(ص) در 350 مسجد روستایی و شهری خراسان شمالی قرائت شد.

وی با بیان اینکه در برخی از این مساجد این مراسم از ساعت 9 صبح آغاز شد، اظهار داشت: در تعدادی از مساجد نیز مراسم قرائت زیارت ازبعید حضرت محمد(ص) عصر این روز برگزار شد.

حجت الاسلام روحانی نیا با اعلام اینکه در این مراسم ائمه جمعه و جماعات و روحانیون اعزامی به مساجد نیز حضور داشتند، افزود: در روزهای گذشته در مجموع 350 مبلغ و روحانی برای برگزاری مراسمات عزاداری رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به مساجد شهری و روستایی خراسان شمالی اعزام شده بودند.

به گفته وی این مراسم در بجنورد صبح جمعه در محل حرم امامزاده سید عباس بن موسی کاظم(ع) موسوم به معصوم زاده و عصر این روز نیز در محل مسجد انقلاب این شهر برگزار شد.