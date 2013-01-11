  1. عناوین کل
۲۲ دی ۱۳۹۱، ۱۸:۲۲

حجت الاسلام روحانی نیا:

زیارت ازبعید حضرت رسول(ص) در 350 مسجد خراسان شمالی قرائت شد

زیارت ازبعید حضرت رسول(ص) در 350 مسجد خراسان شمالی قرائت شد

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره تبلیغات اسلامی خراسان شمالی گفت: در سالروز رحلت نبی مکرم اسلام(ص) زیارت ازبعید( از راه دور) حضرت محمد(ص) در 350 مسجد این استان برگزار شد.

حجت الاسلام زین العابدین روحانی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سالروز رحلت نبی اسلام، صبح و عصر جمعه زیارت ازبعید حضرت رسول(ص) در 350 مسجد روستایی و شهری خراسان شمالی قرائت شد.

وی با بیان اینکه در برخی از این مساجد این مراسم از ساعت 9 صبح آغاز شد، اظهار داشت: در تعدادی از مساجد نیز مراسم قرائت زیارت ازبعید حضرت محمد(ص) عصر این روز برگزار شد.

حجت الاسلام روحانی نیا با اعلام اینکه در این مراسم ائمه جمعه و جماعات و روحانیون اعزامی به مساجد نیز حضور داشتند، افزود: در روزهای گذشته در مجموع 350 مبلغ و روحانی برای برگزاری مراسمات عزاداری رحلت حضرت محمد(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و امام رضا(ع) به مساجد شهری و روستایی خراسان شمالی اعزام شده بودند.

به گفته وی این مراسم در بجنورد صبح جمعه در محل حرم امامزاده سید عباس بن موسی کاظم(ع) موسوم به معصوم زاده و عصر این روز نیز در محل مسجد انقلاب این شهر برگزار شد.

کد مطلب 1788852

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید