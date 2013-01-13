شیوع نزدیک بینی حاصل زندگی رایانه ای/ عینک بی عارضه ترین روش درمان

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز استفاده از عینک بی عارضه ترین نوع درمان در عیوب انکساری چشم است اما نسل جدید با استفاده نامناسب از لنزها بدون تجویز چشم پزشک خود را در معرض ابتلا به بیماریهای عفونی چشم قرار می دهند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بهترین و بی ضررترین روش درمان چشم را استفاده از عینک می داند واستفاده از لنزهای یک بار مصرف را برای مهمانیها توصیه می کند.

استفاده از لنز در خواب شانس عفونت را بالا می برد

عباسعلی یکتا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار می کند: مطالعه طولانی و کار مداوم با رایانه سبب خراب شدن محور خطی چشم و به وجود آمدن عیوب انکساری به ویژه نزدیک ‌بینی می ‌شود.

وی می گوید: بهتر است در مهمانیها و برای کاربرد زیبایی لنز از لنزهای یک بار مصرف استفاده کنید.

استاد یکتا بیان می کند: اگر از لنز‌های مدت دار استفاده می‌ کنید، آنها را قبل از خواب در بیاورید زیرا شانس عفونی شدن چشم‌ها هنگام خواب با این لنزها ۱۰ تا ۱۵ برابر بیشتر است.

لنز باید توسط چشم پزشک واپتومتریست تجویز شود

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح می کند: لنز را باید طبق قوانین اپتومتریستیا چشم پزشک به بیمار بدهد و حتی پزشک عمومی هم اجازه تجویز لنز ندارد.

وی یادآور می شود: با استفاده نا بجا از لنز آسیب به چشم وارد می شود به عنوان مثال اگر لنز اندازه نباشد سبب کدورت قرنیه می شود و در صورتی که دستورات بهداشتی رعایت نشده باشد احتمال انتقال بیماریهایی مانند ایدز و هپاتیت را نیز بالا می برد.

وی تاکید می کند: از راه یک خراش کوچک در سطح چشم و از طریق اشک چشم این ویروسها منتقل می شوند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان می کند: برای اعمال لیزر بهترین گروه کسانی هستند که بین 3 تا 6 نزدیک بینی دارند و سن بالای 25 سال و زیر 40 سال مناسب ترین گروه هستند.

50 سال از اولین جراحی قرنیه می گذرد

وی می گوید: نزدیک به 50 سال است که جراحی های قرنیه شروع شده است و انجام این جراحی به انتخاب و دلخواه بیمار و در صورت تشخیص پزشک سن و شماره عینک فرد بستگی دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی در مورد رابطه بینایی سنجی با سایر رشته های پزشکی توضیح می دهد: بینایی سنجان می توانند از سرعصب چشم بیماریهای مغزی را تشخیص دهند و فرد را به چشم پزشک و متخصص اعصاب ارجاع دهند.

وی ادامه می دهد: شخصی که دچار عارضه مغزی است با ایجاد دوربینی در چشمش به اولین کسی که مراجعه می کند بینایی سنج است که با تشخیص صحیح و به موقع بینایی سنج موفق به درمان به هنگام این بیماری ها خواهیم شد.

سالانه چشم های خود را تست کنید

استاد یکتا بیان می کند: برخی بیماری‌های چشمی تا زمانی ‌که بینایی شما را از بین نبرند، بروز نمی‌ کنند با تستهای دوره ای می توانیم تشخیص به موقع داشته باشیم.

وی می افزاید: تست‌های سالانه تنها راه برای جلوگیری از این بیماری‌ها هستند و نباید منتظر بمانیم تا علائم بیماری‌های چشمی به طور کامل ظاهر شوند و برایمان مشکل ‌ساز شوند.

آنتی اکسیدانها برای چشم مفیدند

وی با اشاره به اینکه 50 در صد بیماریها ریشه ژنتیک دارند بیان می کند: بررسی ها نشان داده مواد غذایی که حاوی آنتی اکسیدان هستند و یا مقادیر زیاد ویتامین Aدارند برای سلامت چشم مفید هستند.

وی می افزاید: مصرف غذاهای که آنتی اکسیدان دارند مانند سبزیجات و میوه‌جات رنگی می‌تواند تا حدودی از بروز ضعف در چشم پیشگیری می کند.

کودکی دوران حساس تشخیص و درمان عیوب انکساری

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه دوران کودکی حساسیت زیادی در درمان عیوب انکساری چشم دارند می افزاید: دو سوم از افرادی که دچار کم بینایی ونابینایی هستند با اصلاح عیوب انکساری در دوران کودکی درمان می شدند.

وی با توضیح اینکه عیوب انکساری شامل نزدیک بینی، دوربینی و انحراف چشم است می گوید: عیوب انکساری چشم از اختلالات شایع در بینایی کودکان به حساب می رود.

وی با اشاره به اینکه بهترین زمان شناسایی عیوب انکساری در کودکان را تا سن 5 سالگی است می افزاید: خوشبختانه طرح شناسایی و درمان مشکلات و عیوب انکساری چشم کودکان در کشور در حال اجراست که نقش موثری در کاهش آمار نابینایی و کم بینایی در سنین بزرگسالی دارد.

عدم استفاده از عینک اثرات روانی دارد

استاد یکتا توضیح می دهد: اگر برای کسی عینک تجویز شده باشد و استفاده نکند خصوصا دانش آموزان علاوه بر کاهش دید بیمار وی زود دچار خستگی در کار و مطالعه دروس می شود.

وی با توصیه استفاده از عینک می افزاید: ضیف بودن چشم وعدم استفاده از عینک اثرات روانی دارد و استفاده از عینک و اصلاح به موقع عیوب انکساری چشم بهبود کارآیی آموزشی را دانش آموزان را در پی دارد.

استاد می گوید: میزان نوری که در اتاق کار افرادی که با کامپیوتر کار می‌کنند، تلویزیون تماشا می‌ کنند و یا مطالعه می‌کنند 500 لوکس باشد تا از به وجود آمدن عیوب انکساری در چشم پیشگیری کند.

پلک زدن مداوم از خشکی چشم جلوگیری می کند

وی با بیان اینکه در کار با رایانه افراد ممکن است دچار خشکی چشم شوند می افزاید: افرادی که به مدت طولانی به نزدیک و مثلا رایانه نگاه می‌کنند باید مرتبا پلک بزنند تا دچار عارضه خشکی چشم نشوند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بیان می کند: استفاده از دستگاه بخور برای ایجاد رطوبت در فضا، لامپ با نور زرد و نور مناسب برای سلامت چشم توصیه می شود.

لنز سخت برای بیماران آستیگماتیسم و دارای قوز قرنیه

فلوشیب قرنیه و جراحی عیوب انکساری دانشگاه علوم پزشکی مشهد درباره استفاده از لنزها اظهار می کند: کاربرد لنزهای سخت برای افرادی است که دچار آستیگماتیسم بالا و یا قوز قرنیه هستند.

سیامک زارعی با بیان اینکه لنزهای رنگی برای زیبایی است می افزاید: لنزهای طبی رنگی برای زیبایی و در افرادیکه دچار ضعف بینایی هستند کاربرد دارد.

وی یادآور می شود: کسانی که لنز رنگی طبی استفاده می کنند باید بدانند حداکثر مدت زمان استفاده از لنز در طول روز، 6 ساعت است و همچنین بهداشت و نگهداری لنز باید با دقت کامل انجام شود.

وی می گوید: افرادیکه از لنزهای تماسی استفاده می کنند این است که به محض قرمز شدن، درد و جمع شدن مایع لزج سفید رنگ در گوشه چشم باید لنز را ازچشم خارج کرده و در اسرع وقت به اورژانس چشم پزشکی مراجعه کرد.

تجویز غیر قانونی لنز در کشورهای در حال توسعه پیگرد قضایی دارد

وی تاکید می کند: در کشورهای توسعه یافته افراد بدون تجویز پزشک از لنز استفاده نمی کنند و پزشکی که در این زمینه تخصص ندارد می داند در صورت عدم رعایت قانون به مراجع قضایی ارجاع داده می شوند.

استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد می گوید: متاسفانه در کشور ما فرهنگ و قوانین لازم برای استفاده و تجویز لنز وجود ندارد.

30 درصد از مبتلایان به فشار داخل چشمی به زخم قرنیه دچار می شوند

وی با اشاره به تحقیقی که در زمینه تعیین فشار داخل چشم در افراد مبتلا به زخم قرنیه باکتریال انجام داده است می افزاید: در این تحقیق مشخص شد که 30 درصد از افرادی که دچار زخم قرنیه هستند به فشار داخل چشمی نیز مبتلا بودند.

فلوشیب قرنیه و جراحی عیوب انکساری دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه این تحقیق با همکاری دانشگاهی در آمریکا انجام گرفت و در مجله معتبر چشم پزشکی آمریکا 2012 که یکی از سه مجله برتر جهان به شمار می رود منتشر شده است.

تعین فشار چشم پیشگیری از زخم قرنیه

وی تاکید کرد: تعیین فشار داخل چشم در افراد مبتلا به زخم قرنیه باکتریال می تواند پیش آگهی برای پیشگیری از بروز عوارض چشمی در این بیماران باشد.

زارعی می گوید: افرادی که دچار فشار در چشم هستند در صورت ابتلا به زخم قرنیه ممکن است دچار نابینایی یا عوارض شدید در چشم شوند.

سوءتغذیه بر سلامت چشم کودکان تاثیر دارد

وی با اشاره به تاثیر سوء تغذیه در ضیف شدن چشم در کودکان می افزاید: البته نزدیک بینی در خانواده های مرفه شایع تراست زیرا استفاده از رایانه، موبایل در این خانواده ها بیشتراست.

سبزیجات تیره مفید برای چشم های شما

در گذشته ای نه چندان دور والدین بر این باور بودند که با تغذیه کودکان با آب هویچ می توان از مشکلات چشمی جلوگیری کنند اما به‌ رغم این که نسل‌های مختلف، درباره فواید هویج، به فرزندان خود بسیار گفته‌اند، هویج بهترین غذا برای چشم‌ها نیست و اسفناج، کلم پیچ و دیگر سبزیجات با برگ تیره فواید بیشتری برای چشم دارند.

عارضه‌های چشمی به ویژه نزدیک ‌بینی از زمان آغاز به کار صنعت چاپ رایج شدند و تغذیه مناسب، زدن عینک، استفاده از لنز، لیزر، پله کان درمان بیماریهای چشم هستند.

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گزارش: زهره رنگ آمیز