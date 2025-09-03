بهترین روش پیشگیری از بیمارهای چشمی، اصلاح سبک زندگی است

دکتر جلیل امیدیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر نقش بیبدیل رسانهها در انتقال اطلاعات صحیح به جامعه اظهار داشت: رسانهها رسالتی خطیر بر عهده دارند و باید حقیقت را در ابعاد مختلف بهویژه حوزه سلامت و علم به مردم منتقل کنند. متأسفانه در سالهای اخیر این رسالت تا حد زیادی به فضای مجازی سپرده شده و پلتفرمهایی چون تلگرام، اینستاگرام و واتساپ بدون هیچگونه مسئولیتی، اطلاعات فراوانی را منتشر میکنند که قریب به ۹۰ درصد آنها در زمینه علمی نادرست است.
وی افزود: مشکل اساسی اینجاست که هیچ مرجعی از گردانندگان فضای مجازی درباره صحت اطلاعات پرسش نمیکند و این موضوع باعث شده مردم به تدریج به این منابع غیرعلمی اعتماد کنند. در حالی که اطلاعات غلط بسیار خطرناکتر از نداشتن اطلاعات است؛ چرا که افراد را به تصمیمات اشتباه در زندگی روزمره و حوزه سلامت سوق میدهد و آسیبهای جبرانناپذیری را به دنبال دارد.
امیدیان ادامه داد: دانشگاهها و انجمنهای علمی معتبر مهمترین منابع برای انتقال اطلاعات صحیح هستند و رسانهها باید از طریق ارتباط با اعضای هیئت علمی و انجمنهای تخصصی، دادههای علمی را استخراج و به زبان ساده در اختیار مردم قرار دهند. وی افزود: این شیوه میتواند تا حد زیادی جلوی خسارتهای ناشی از اعتماد عمومی به اطلاعات غلط فضای مجازی را بگیرد.
این فوق تخصص جراحی چشم با اشاره به آمادگی خود و همکارانش در استان کرمانشاه برای همکاری با رسانهها گفت: بنده و دیگر متخصصان حوزه چشم پزشکی آمادهایم تا در قالب برنامههای رسانهای به ارائه اطلاعات صحیح در زمینه سلامت چشم بپردازیم. همچنین سایر رشتههای پزشکی مانند داخلی و ارتوپدی نیز میتوانند با رسانهها همکاری کرده و دانش تخصصی را در اختیار مردم قرار دهند.
وی تأکید کرد: باید توجه داشت که بسیاری از بیماریها به ویژه در حوزه چشم به دلیل سبک زندگی جدید و استفاده مفرط از گوشیهای هوشمند و کامپیوتر در حال افزایش است. امروزه یکی از شایعترین مشکلات، خشکی چشم ناشی از خیره شدن طولانیمدت به صفحه نمایش است که با علائمی مانند خستگی چشم، احساس جسم خارجی و تاری دید همراه میشود و در صورت بیتوجهی میتواند حتی به زخم قرنیه منجر شود.
امیدیان افزود: بهترین روش پیشگیری، اصلاح سبک زندگی است. افراد باید هنگام کار طولانی با گوشی یا رایانه، پلک زدن را فراموش نکنند و هر ۲۰ دقیقه، ۲۰ ثانیه به نقطهای دور نگاه کنند. همچنین استفاده از قطرههای اشک مصنوعی و تغذیه مناسب بهویژه مصرف ویتامینهای A ،D و C و روغن ماهی میتواند به بهبود وضعیت اشکی کمک کند.
وی در بخش دیگری از سخنانش درباره عمل جراحی حذف عینک (لیزیک و لازک) گفت: خوشبختانه این عمل با دستگاههای پیشرفته در بیمارستان کرمانشاه انجام میشود و اکثر بیماران پس از عمل دیگر نیازی به عینک ندارند. با این حال افرادی که دچار خشکی چشم یا قوز قرنیه هستند، کاندید مناسبی برای این جراحی نیستند و باید از روشهای دیگر استفاده کنند.
این پزشک فوق تخصص خاطرنشان کرد: در کنار این، بیماریهایی مانند فشار چشم یا آب سیاه از جمله بیماریهای خاموش هستند که اغلب بدون علامت پیشرفت میکنند و به کاهش بینایی منجر میشوند. به همین دلیل افراد بالای ۴۰ سال باید حداقل سالی یک بار تحت معاینه و کنترل فشار چشم قرار گیرند.
امیدیان در پایان اظهار داشت: رسانهها اگر با دانشگاهها و انجمنهای علمی همکاری کنند و از طریق آنها اطلاعات صحیح و علمی را در اختیار جامعه بگذارند، میتوانند نقش مهمی در ارتقای سلامت عمومی و کاهش آسیبهای ناشی از اطلاعات نادرست فضای مجازی ایفا کنند.
