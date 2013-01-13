به گزارش خبرگزاری مهر، تعداد ساعتهای هوشمندی که با تلفنهای همراه تعامل دارند مدتی است که افزایش یافته اما اکثر باطری این ساعتها به سرعت خالی می شوند و هر چند روز نیاز به شارژ مجدد دارند.

این شرکت نوپای فناوری تحت عنوان Cookoo که یک سال از فعالیت آن می گذرد این ساعت را با ویژگی ارائه کرده که سایر ساعتهای هوشمند از آن برخوردار نیستند و این مسئله عمر طولانی باطری است.

ساعت ارائه شده توسط شرکت Cookoo اندکی دارای ابعاد بزرگی است و به نظر می رسد برای مچهای مردانه طراحی شده است. این ساعت دارای عقربه های آنالوگ بوده که زمان را نشان می دهد اما صفحه ساعت چندین نمایشگر دیجیتال دارد که به واسطه سیگنالهای بلوتوث از طریق تلفن هوشمند فعال می شوند.

این ساعت از طریق صدای بوق و لرزش به کاربر اطلاع می دهد که یک تماس تلفنی برقرار شده و یا اینکه وی تماسی را از دست داده است. این ساعت همچنین می تواند کاربر را از دریافت نامه های الکترونیک جدید و موعد یک قرار ملاقات مطلع کند.

نحوه کار این ساعت به این شکل است که یک برنامه اجرایی رایگان روی آی فن نصب می شود و سیگنالها را از طریق فناوی بی سیم بلوتوث به ساعت ارسال می کند. علت اصلی دوام باطری این ساعت استفاده از بلوتوث کم انرژی است که از آن با عنوان 4.0 یاد می کنند.

از سوی دیگر تعداد دستگاه هایی که از تراشه ضروری برای برقراری ارتباط با بلوتوث کم انرژی برخوردارند معدود است. برنامه اجرایی این ساعت تنها برای دستگاه های اپل طراحی شده از این رو این ساعت محدود به صحبت کردن با آی فن 4S و آی فن 5 و آی پدهای بزرگ، آی پد مینی و آی پاد تاچ است.

شرکت Cookoo این ساعت را با قیمت 130 دلار وارد بازار کرده است.