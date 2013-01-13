اعلام شرایط ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حجت اله واعظی نژاد در این باره اظهار داشت: دانشجویان برای تغییر رشته تحصیلی یا دانشگاه محل تحصیل خود که نیاز به آزمون مجدد دارد، باید ابتدا از دانشگاه اولیه انصراف داده و بعد از آن در آزمون ورودی دانشگاه ها شرکت کنند.

وی درخصوص شرایط دانشجویان انصرافی گفت: دانشجویان در طول تحصیلات دانشگاهی (از دیپلم تا دکتری) فقط یکبار مجاز به انصراف بوده ، همچنین ازدیگر شرایط اصلی این است که دانشجو باید در مدت سنوات اولیه تحصیلی در دانشگاه انصراف دهد یعنی وارد سنوات ارفاقی نشده و از زمان انصراف وی تا شروع به تحصیل مجدد در دانشگاه نیز بیش از یکسال سپری نشده باشد.همچنین با توجه به اینکه برای هر مقطع تحصیلی تنها یکبار معافیت تحصیلی صادر می شود لذا تحصیل مجدد دانشجو در مقاطعی که قبلا از آن فارغ التحصیل شده مجاز نیست.

سرهنگ واعظی نژاد افزود:دانشجویان مقاطع کارشناسی و بالاتر پیوسته که پس از اخراج از دانشگاه با اخذ مدرک تحصیلی مقطع پایین تر، فارغ التحصیل شناخته می شوند تا پایان خدمت دوره ضرورت و یا اخذ معافیت دایم از خدمت مجاز به ادامه تحصیل نیستند.

وی گفت: ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی در مقطع تحصیلی پایین تر بلامانع بوده و همچنین در صورت قبولی مجدد در آزمون یا پذیرش توسط دانشگاه ها، مدت تحصیل قبلی آنان در مقطع جدید محاسبه نمی شود.

معاون مشمولان و امور معافیت های این سازمان گفت: در زمان پذیرش دانشجودردانشگاه یا رشته جدید، ضوابط تحصیلی مذکور بررسی و درصورت دارا بودن شرایط مذکور ، معافیت تحصیلی صادرمی شود.

وی یادآور شد: دانشجویانی که بدون آزمون مجدد و با موافقت دانشگاه مبدا و مقصد قصد تغییر رشته یا انتقال به دانشگاه دیگررا داشته باشند نیاز به انصراف نداشته و می توانند برابرمقررات مربوط به رشته یا دانشگاه جدید انتقال یابند که دراین صورت سنوات تحصیلی قبلی در رشته یا دانشگاه جدید محاسبه می شود.