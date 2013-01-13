به گزارش خبرگزاری مهر، داور قمی این هفته یکی از مهمترین بازی های هفته نخست از دور برگشت دیدارهای فصل جاری لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور را قضاوت کرد.



اسامی ناظرین و داوران هفته هشتم از مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال قهرمانی مردان باشگاه‌های کشور در حالی اعلام شد که محمد ابراهیم‌زاده داور بین المللی والیبال استان قم که سابقه قضاوت در مسابقات جام ملت‌های آسیا و جام باشگاه‌های آسیا را نیز دارد، این هفته در بابل به قضاوت پرداخت.



طبق برنامه ریزی فدراسیون والیبال، هفته پنجم از دور برگشت بازی های والیبال قهرمانی باشگاه‌های دسته اول کشور با برگزاری هفت دیدار در پیگیری شد و طی آن محمد ابراهیم‌زاده داور قمی به عنوان داور اول در کنار وهاب سقلی به عنوان داور دوم، دیدار تیم‌های والیبال آریا صنعت بابل کنار و بیرگلد ایرانیان رشت در شهر بابل را بر عهده خواهد داشت در حالی که ناظر این بازی اسماعیل صباغ بود.



جدال صبای قم با ذوب آهن اصفهان در لیگ نوجوانان فوتبال کشور



تیم فوتبال نوجوانان صبای قم در چهارمین هفته دور برگشت مرحله گروهی رقابت های لیگ برتر فوتبال رده سنی نوجوانان باشگاه های کشور به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان می رود.



بعد از سپری شدن دو هفته از دیدارهای دور رفت مسابقات این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که یکی از تیم های شرکت کننده در آن تیم فوتبال نوجوانان صبای قم است، این هفته دیدارهای هفته سوم دور برگشت انجام می شود و صبا در خانه میزبان حافظ شیراز است در حالی که دیدارهای هفته چهارم نیم فصل نخست روز پنجم بهمن برگزار می شود و صبا در خارج از خانه بازی می کند.



نوجوانان صبای قم در حالی که در دو هفته قبل دور برگشت رقابت های لیگ برتر نوجوانان دو بازی خانگی برابر تیم های استقلال اهواز و خارج از خانه برابر نفت و گاز گچساران برگزار کرده اند و تنها یک امتیاز حاصل از تساوی سه بر سه برابر نفت و گاز را در کارنامه دارند.



امیدهای صبای قم بعد از کسب این نتایج در هفته چهارم لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه های کشور باید در دیداری خانگی به میدان رفته و در بازی سوم خانگی دور برگشت خود از ساعت 14 روز پنجشنبه پنجم بهمن ماه در ورزشگاه تختی به مصاف تیم ذوب آهن اصفهان خواهند رفت.



قعرنشینی صبای قم در لیگ برتر فوتبال امید باشگاه‌های کشور



تیم فوتبال امید صبای قم در پایان هفته هفتم از دور رفت رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور در انتهای جدول رده بندی قرار دارد.



در حالی که هفت هفته از دور رفت این مسابقات سپری شده است و در لیگ برتر امید 12 تیم حضور دارند، فولاد مبارکه سپاهان اصفهان با کسب 14، نفت اهواز با 13، ملوان بندر انزلی با 12، ذوب آهن اصفهان و شهرداری تبریز با 11 و فولاد خوزستان با 10 امتیاز در مکان های اول تا ششم ایستاده اند.



همچنین برق شیراز با 10 امتیاز، فجر شهید سپاسی شیراز با 9، نساجی مازندران با هفت، داماش گیلان با شش، دبیری تبریز با شش و صبای قم با چهار امتیاز حاصل از چهار تساوی و بدون کسب پیروزی در مکان های هفتم تا دوازدهم جدول رده بندی جای گرفته اند.



این در حالی است که صبای قم در هفت هفته سپری شده از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال امید باشگاه های کشور چهار بازی در خانه و سه بازی در میهمانی حریفان لیگ برتری برگزار کرده که چهار تساوی و سه باخت حاصل بازی های صبا بوده است.

